La tisana alla camomilla non è utile solo per dormire meglio, infatti i suoi benefici sono davvero numerosi. Si tratta infatti di un rimedio naturale molto utile per dimagrire e di conseguenza le persone che seguono una dieta dovrebbero aggiungere alla propria routine quotidiana anche l’assunzione di questo prodotto.

Tisana alla camomilla per perdere peso

Uno dei maggiori benefici offerti dalla camomilla sta nella sua capacità di aiutare coloro che stanno seguendo una dieta allo scopo di perdere peso.

La camomilla infatti vanta un’importante azione digestiva che permette di migliorare la digestione e di regalare sollievo allo stomaco. Bere regolarmente questa tisana permette di dare sollievo alla pancia riducendo il senso di gonfiore e accelerando anche il transito intestinale.

Un altro elemento fondamentale per dimagrire sta nel fatto che la tisana permette di dormire meglio e questo è davvero essenziale per poter perdere peso. Molti studi hanno dimostrato infatti che chi non dorme abbastanza tende a ingrassare più rapidamente e più spesso.

La camomilla stimola anche la diuresi e di conseguenza è in grado di facilitare il drenaggio e la depurazione dell’organismo eliminando le tossine e anche i liquidi in eccesso.

L’azione diuretica permette anche di ridurre il livello di glucosio nel sangue.

Come utilizzare la tisana alla camomilla per dimagrire

Per ottenere il massimo beneficio dalla tisana alla camomilla è fondamentale berla senza aggiungere zucchero. Vi suggeriamo al limite di aggiungere un po’ di dolcificante senza calorie.

Vi consigliamo di bere una tazza di camomilla poco prima dei pasti principali e magari anche la sera prima di andare a dormire.

In questo modo riuscirete a favorire il senso di sazietà e inoltre migliorerete anche il porcesso di digestione ottenendo un ottimo riposo notturno.

Bevete ogni giorno fino a quattro tazze di tisana e siate costanti. Continuate a berla per alcune settimane e noterete i primi risultati.

Tisana alla camomilla: come si prepara

La tisana alla camomilla è davvero molto semplice da preparare. Potete realizzarla utilizzando dei fiori di camomilla, ma in alternativa è anche possibile usare una bustina di tisana già pronta all’uso.

Mettete a bollire circa 200 ml di acqua e spegnete il fuoco non appena si formano le prime piccole bollicine sulla superficie dell’acqua. Inserite a questo punto la bustina di camomilla oppire i fiori e lasciate riposare per almeno 5 minuti. Successivamente filtrate oppure togliete la bustina e bevete ancora calda.

Per migliorare il gusto della tisana vi suggeriamo di aggiungere anche un po’ di miele.