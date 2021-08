L’olio di macadamia è un prodotto naturale che vanta un gran numero di benefici a livello cosmetico. Questo olio infatti è utile sia per migliorare le condizioni dei capelli che per migliorare l’aspetto della pelle. Essendo un prodotto delicato, è ideale anche per essere usato in zone delicate come il contorno occhi.

Proprietà per la pelle dell’olio di macadamia

Le proprietà dell’olio di macadamia sono davvero numerose, infatti questo prodotto è ricco di acido palmitoleico che risulta essere un antiossidante molto potente.

Questo olio possiede poi delle proprietà emollienti molto importanti che contribuiscono a renderlo indicato soprattutto se utilizzato puro sulla pelle. In caso di pelle secca e disidratata, l’olio di macadamia quindi permette di ottenere dei considerevoli vantaggi.

In realtà p ottimo anche per chi ha la pelle mista in quanto consente di riequilibrare la produzione di sebo.

Trattandosi di un prodotto delicato sulla pelle, è ottimo anche per zone del viso come il contorno occhi.

Olio di macadamia per il contorno occhi

L’olio di macadamia è un prodotto in grado di migliorare l’aspetto della pelle del viso in quanto nutre a fondo la cute. Essendo un olio particolarmente delicato e per nulla aggressivo, questo prodotto è ideale anche per il contorno occhi.

Si tratta infatti di un siero ricostituente per il contorno occhi da usare anche come base per il trucco. Lo si può utilizzare anche come detergente per il viso oppure come crema dopo sole sempre per il viso.

Le proprietà ristrutturanti e addolcenti dell’olio di madamia lo rendono un prodotto realmente perfetto per la pelle delicata del contono occhi.

Come usare l’olio di macadamia per il contorno occhi

L’olio di macadamia si può utilizzare semplicemente massaggiandolo con movimenti delicati sulla pelle del viso. Per avere il massimo dei benefici sul contorno occhi, vi suggeriamo di insistere particolarmente proprio su questa zona.