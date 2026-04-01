Olio per legno Vivido Terra Wax-Oil: finitura opaca e sostenibile

Il Vivido Terra Wax-Oil è una soluzione pensata per trattare il legno in ambienti interni mantenendo un profilo ecologico. Realizzato con materie prime rinnovabili, questo olio per legno a base di cera offre una finitura naturale e opaca che esalta la venatura del legno, lasciando una sensazione al tatto morbida e vellutata. Le varianti certificate e le dimensioni disponibili coprono sia esigenze domestiche che progetti professionali: ad esempio la versione ST 03/4 Yoga 750 ml (codice articolo 703602656207) e la ST 06/2 Düne 10 l (codice articolo 703602657510).

Proprietà e risultato estetico

La formulazione garantisce una finitura opaca e un aspetto cerato senza appesantire le fibre del legno; l’effetto è una superficie dall’aspetto naturale e dal tatto piacevole. Grazie alla composizione il prodotto assicura anche una buona protezione contro l’umidità superficiale, rendendo il legno resistente all’acqua nella vita quotidiana. Importante notare che la linea è sviluppata per l’uso in interni e non contiene aggiunte di solventi, plastificanti o sostanze chimiche aggressive, favorendo così ambienti più salubri e finiture che mantengono il carattere naturale del materiale.

Composizione e formato

Le varianti della gamma sono a base di ingredienti selezionati di origine vegetale e componenti naturali; in tal senso si parla di olio-cera per sottolineare la doppia funzione nutriente e protettiva. Oltre alle due taglie citate, la linea dispone di formati diversi pensati per interventi puntuali o per applicazioni su larga scala. La variante Düne è anche proposta come diluibile all’acqua, facilitando la messa in opera e la pulizia degli utensili, mentre la versione più piccola è ideale per lavori di manutenzione e dettagli decorativi.

Certificazioni e conformità

Il prodotto è accompagnato da un quadro di certificazioni che ne attestano l’idoneità per uso interno e la conformità a criteri di sostenibilità: tra le indicazioni riportate figurano l’adesione agli standard EN 71-3 per la sicurezza dei giocattoli e la presenza di certificazioni Cradle to Cradle a livello industriale. Inoltre la classificazione delle emissioni rispetta i limiti più severi, con indicazione A+ per le emissioni di sostanze volatili in ambiente interno, a conferma dell’attenzione verso la qualità dell’aria negli ambienti trattati.

Normative specifiche menzionate

Tra le norme di riferimento si evidenziano l’ÖNORM EN 71-3 relativa alla sicurezza dei giocattoli (assenza di metalli pesanti) e i requisiti DIN 53160 per la resistenza a sudore e saliva, aspetti che rendono la finitura adatta anche a superfici che possono entrare in contatto con bambini. È inoltre citato il regolamento francese DEVL1104875A e la registrazione in banche dati tecniche che supportano la scelta di materiali ecologici nelle specifiche di cantiere.

Sicurezza, avvertenze e uso pratico

L’utilizzo richiede il rispetto delle consuete precauzioni per prodotti a base di olio e cera: assicurare una ventilazione adeguata durante l’applicazione e seguire le istruzioni tecniche per i tempi di asciugatura e il numero di mani consigliato. Per la variante Düne sono riportate avvertenze indicate come EUH208 (contiene sostanze che possono provocare reazioni allergiche) e EUH210, che segnala la disponibilità della scheda di sicurezza su richiesta, informazioni utili per chi gestisce soggetti sensibili o per applicazioni in contesti regolamentati.

Consigli d’impiego

Per ottenere il miglior risultato è consigliabile preparare la superficie con levigatura adeguata e rimuovere polveri e residui. L’applicazione avviene con spatola, pennello o panno, distribuendo uniformemente il Wax-Oil e rimuovendo l’eccesso per evitare film irregolari; dopo l’asciugatura eventuali mani successive consolidano la protezione. Essendo il prodotto pensato per interni, è ideale su pavimenti, mobili e oggetti di design, compresi quelli destinati a bambini grazie alla conformità alle norme di sicurezza citate.

In sintesi, il Vivido Terra Wax-Oil rappresenta una scelta valida per chi cerca una finitura che unisca estetica naturale, resa tattile vellutata e un profilo ambientale contenuto: le caratteristiche tecniche e le certificazioni riportate lo rendono idoneo sia per interventi domestici che per utilizzi professionali in contesti dove si richiede attenzione alla salute e alla sostenibilità.