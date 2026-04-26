Tappetino Year of the Tiger di Liforme e la partnership con WWF per le tigri

Liforme ha presentato il tappetino Year of the Tiger come un oggetto che celebra l’Anno della Tigre dello zodiaco cinese e segna l’avvio di una collaborazione con WWF. Pubblicato il 1 febbraio 2026 e aggiornato il 23 giugno 2026, il progetto combina estetica e responsabilità: il tappetino è caratterizzato da una grafica arancione con righe ispirate alla tigre e da una guida di allineamento denominata AlignForMe Guide, stampata con inchiostri non tossici. Questa introduzione mette in evidenza come un accessorio per la pratica fisica possa trasformarsi in uno strumento per la sensibilizzazione ambientale.

Il design del prodotto è pensato per incoraggiare movimenti sicuri e decisi, evocando l’idea di equilibrio e concentrazione tipica della tigre. La superficie, definita come grippy surface, favorisce una presa stabile durante le sequenze di yoga, aiutando praticanti di diverso livello a muoversi con maggiore fiducia. In termini di materiali e stampa, l’attenzione alla sostenibilità si concretizza nella scelta di inchiostri e processi che riducono l’impatto ambientale, collegando l’esperienza individuale dello yoga con un messaggio più ampio di tutela della natura.

Design e caratteristiche tecniche

Dal punto di vista estetico e funzionale, il tappetino punta su elementi distintivi: il colore arancione brillante e le righe a contrasto richiamano visivamente la tigre, mentre la guida di allineamento AlignForMe Guide facilita l’esecuzione delle posture. La combinazione di stampa in nero e crema su un fondo vivace è stata realizzata con inchiostri non tossici per garantire sicurezza d’uso. La superficie aderente è fondamentale per la pratica: assicura stabilità e riduce il rischio di scivolamenti, migliorando la qualità delle sessioni e supportando la postura corretta.

Materiali e sostenibilità

La scelta dei materiali rispetta criteri di durabilità e minor impatto ambientale: oltre agli inchiostri non tossici, il tappetino è progettato per una lunga durata d’uso, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo approccio contribuisce a una logica di consumo responsabile, dove un prodotto di qualità sostituisce l’acquisto ripetuto di articoli economici a vita breve. L’uso di termini come inquinamento e impatto nei materiali serve a sottolineare la connessione tra scelte di prodotto e salute degli ecosistemi.

Impegno per la conservazione delle tigri

La collaborazione con WWF pone al centro il sostegno a progetti mirati a proteggere le popolazioni di tigre. Le minacce principali per questi grandi felini includono la perdita di habitat dovuta a cambiamenti climatici e all’avanzare dell’urbanizzazione, oltre al bracconaggio e al traffico illegale. In risposta, Liforme ha deciso di donare il 3% delle vendite effettuate su Liforme.com del modello Year of the Tiger a WWF, creando un legame diretto tra acquisto e interventi di conservazione sul territorio.

Metodi di intervento di WWF

WWF adotta una combinazione di tecniche per monitorare e proteggere le tigri: dal tracciamento tradizionale alle tecnologie elettroniche che registrano movimenti e consentono di stimare le fluttuazioni di popolazione. Queste informazioni sono essenziali per pianificare azioni efficaci, come la creazione di corridoi ecologici, il rafforzamento delle normative contro il bracconaggio e la promozione di politiche ambientali che preservino le foreste. Qui il concetto di conservazione si traduce in pratiche concrete e coordinate tra comunità locali, governi e ONG.

Come il consumatore può fare la differenza

Acquistare il tappetino Year of the Tiger è un modo concreto per sostenere la tutela della specie: oltre all’aspetto funzionale per la pratica yoga, ogni vendita contribuisce economicamente ai progetti WWF. Il recupero delle popolazioni di tigri diventa possibile quando gli habitat vengono protetti e i divieti di caccia sono applicati con rigore; il sostegno pubblico e privato è quindi cruciale. Per trasparenza, è importante sapere che WWF-UK è registrata come ente di beneficenza in Inghilterra e Galles con il numero 1081247 e in Scozia con il numero SC039593, e come società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles con il numero 4016725.

In sintesi, il progetto unisce un prodotto dal forte impatto visivo e funzionale a un meccanismo di finanziamento mirato alla conservazione: il tappetino diventa così un ponte tra pratica personale e responsabilità collettiva verso la natura. Scegliendo questo modello si sostiene un percorso di tutela che combina ricerca sul campo, strumenti tecnologici e advocacy politica, con l’obiettivo di restituire agli habitat il ruolo centrale per la sopravvivenza delle tigri.