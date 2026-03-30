Borghi aperti il 19 aprile: visite, castelli e cucina locale

Il 19 aprile i monumenti, le frazioni e i piccoli centri italiani verranno aperti al pubblico nell’ambito di Primavera nei Borghi, iniziativa promossa dall’Associazione Archeoclub Italia in collaborazione con le sue sedi locali. L’obiettivo è mettere in luce la ricchezza architettonica e ambientale dei luoghi meno noti, offrendo percorsi di visita che spesso comprendono spazi normalmente chiusi al pubblico e opere d’arte poco valorizzate.

La manifestazione nasce dal desiderio di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità di sostenere i borghi e le frazioni, soprattutto quelli montani, spesso alle prese con la diminuzione della popolazione e con difficoltà nell’erogazione dei servizi essenziali. Promuovere visite e iniziative permanenti significa rendere visibile un patrimonio che può favorire turismo sostenibile e vita locale.

Obiettivi e valore culturale dell’iniziativa

La proposta vuole essere più di una semplice giornata di apertura: è una strategia di promozione continua per contrastare il declino demografico e restituire centralità ai centri minori. Secondo il presidente nazionale Rosario Santanastasio, il termine borgo richiama identità, tradizioni e paesaggi che offrono benessere, ma molte comunità oggi faticano a mantenere servizi e opportunità. La rete delle Sedi Locali dell’Associazione Archeoclub Italia lavora per costruire percorsi partecipati che mettano in rete risorse culturali, produttive e sociali.

Contrastare lo spopolamento con percorsi partecipativi

Gli eventi mirano a creare un rapporto duraturo tra visitatori e territori: visite guidate, aperture straordinarie e iniziative enogastronomiche favoriscono economie locali e sensibilizzano le istituzioni. Il coinvolgimento di guide, volontari e realtà associative facilita la promozione di un turismo responsabile e la diffusione di pratiche come i prodotti a chilometro zero, che sostengono la filiera corta e la biodiversità culturale. Puntare sulla conoscenza diretta dei luoghi è considerato un mezzo concreto per valorizzare patrimoni altrimenti invisibili.

Le Marche e Montegiorgio: arte, castelli e menù tipici

Nelle Marche l’iniziativa coinvolge il centro storico di Montegiorgio, dove i visitatori potranno percorrere vicoli, accedere a spazi di norma chiusi e ammirare opere che coprono un arco temporale dal XIV al XX secolo. La coordinatrice regionale, Stefania Cespi, sottolinea che la giornata offrirà un viaggio nella monumentalità e nella storia locale, con soste in luoghi che raccontano la vita culturale del borgo.

Pranzo e Dieta Mediterranea: tradizione e ricerca

Il pranzo previsto a Montegiorgio sarà preparato con cura domestica e ingredienti a chilometro zero, seguendo i principi della Dieta mediterranea. Montegiorgio è collegata a studi compiuti tra gli anni ’50 e ’90 sulla correlazione tra alimentazione e salute cardiovascolare, ed è riconosciuta per questo patrimonio immateriale: il menu proposto vuole mettere in pratica quel legame tra cultura alimentare e benessere. L’esperienza gastronomica completa la visita, offrendo ai partecipanti sapori autentici del territorio.

I castelli, le limitazioni e gli altri appuntamenti in Italia

Nel programma marchigiano si visiteranno i castelli di Montegiorgio, di Cerreto e di Alteta, due degli antichi sei castelli che costituivano il sistema difensivo dell’allora Mons Sancta Maria in Georgio. Alcune aree restano però ancora precluse a causa dei danni del terremoto del 2016, una realtà che sottolinea la necessità di interventi di recupero mirati per riaprire completamente il patrimonio alla fruizione pubblica.

A livello nazionale sono numerosi gli appuntamenti: per esempio in Campania è prevista una visita al Borgo Scacciaventi, noto per ospitare il corso porticato più lungo del Sud Italia. L’insieme delle aperture offre itinerari diversi, da quelli artistici a quelli naturalistici e gastronomici, coinvolgendo comunità locali e visitatori in percorsi che valorizzano l’identità dei luoghi.

Come partecipare e sostenere l’iniziativa

Partecipare è un modo concreto per scoprire realtà spesso ignorate e per sostenere pratiche di tutela e promozione duratura. Informazioni e programmi sono disponibili presso le sedi locali dell’Archeoclub Italia e sugli spazi informativi dedicati all’evento. Chi desidera supportare l’informazione indipendente che racconta questi territori può anche contribuire alle testate che promuovono le iniziative: ad esempio Virtù Quotidiane propone una modalità di donazione per sostenere inchieste e approfondimenti sul territorio.

In definitiva, il 19 aprile rappresenta un invito a riscoprire borghi e frazioni, a capire le sfide legate al ripopolamento e a vivere esperienze che uniscono arte, storia e gastronomia locale. Aprire le porte di questi luoghi significa contribuire a costruire percorsi di valorizzazione e futuro per le comunità che vi abitano.