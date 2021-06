Gli omega 3 sono acidi grassi essenziali davvero fondamentali per mantenere in salute l’organismo. Essi sono necessari per tenere sotto controllo la pressione del sangue e i trigliceridi, inoltre intervengono anche per migliorare la salute del sistema immunitario. Proprio per questo è essenziale consumare gli alimenti che ne sono ricchi.

Scopriamo insieme quali sono gli alimenti che ne contengono.

Pesce: la principale fonte di omega 3

Tra gli alimenti che contengono omega 3, i pesci sono certamente quelli più ricchi in assoluto. I pesci azzurri sono particolarmente ricchi di questi acidi grassi essenziali e per tale motivo è bene aggiungere alla propria dieta anche lo sgombro, le acciughe e le sarde.

Tra gli altri prodotti ittici ricchi naturalmente di omega 3, ricordiamo certamente il salmone.

Anche il tonno risulta essere molto ricco di questi acidi grassi.

Ricordiamo poi anche l’olio di fegato di merluzzo che ne contiene quantità considerevoli e prodotti del mare come le alghe.

Semi e frutta secca ricchi di omega 3

Oltre al pesce, un’altra grande fonte di omega 3 sono i semi oleosi e tutti gli oli vegetali che si ottengono da essi. L’olio di semi di lino, ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi del lino, è una delle principali fonti di questi acidi grassi essenziali.

Anche la frutta secca è naturalmente ricca di omega 3. Proprio per questo è bene consuamare noci, nocciole e mandorle. Ricordiamo comunque che questi prodotti sono ricchi di calorie e per questo motivo devono essere mangiati con parsimonia e senza mai esagerare nelle quantità.

Altre fonti di omega 3

Ci sono poi tracce di omega 3 anche nella frutta, nei legumi e nella verdura. Tra le fonti alternative a quelle di cui abbiamo parlato fino ad ora, citiamo sicuramente la soia e anche le verdure a foglia verde.

Infine, anche l’avocado ne contiene un po’.