Il magnesio è un minerale ricco di benefici per la salute dell’organismo, ma in realtà risulta anche in grado di migliorare l’aspetto della pelle. Scopriamo insieme quali sono i tre principali motivi per sfruttare il minerale a livello cosmetico.

Magnesio per mantenere la pelle giovane

Il magnesio è in grado di mantenere la pelle giovane più a lungo, infatti si tratta di un grande antiossidante e di un prodotto anti età del tutto naturale. Il minerale infatti previene i danni provocati dai radicali liberi come le rughe e i segni del tempo, per questo risulta essere perfetto per chi desidera avere una pelle distesa.

I benefici del magnesio derivano dalla sua capacità di mantenere la pelle elastica andando a ritardare il processo naturale di invecchiamento.

Magnesio contro le allergie della pelle

In caso di irritazioni cutanee vi consigliamo di utilizzare prodotti cosmetici con magnesio perchè questi sono in grado di ridurre le infiammazioni.

Molto spesso gli eczemi sono causati da una carenza di magnesio e per tale motivo consigliamo di fare attenzione a non avere livelli di questo minerale troppo bassi. A causare le macchie rosse e pruriginose sulla pelle è spesso il rilascio di instamina, ma oltre a questo motivo anche la mancanza di magnesio tende ad abbassare il livello di acidi grassi sulla pelle.

Aumentare il numero di alimenti ricchi di magnesio oppure assumere integratori può quindi essere utile per rendere la pelle elastica e umida andando così a ridurre le allergie e le infiammazioni che possono colpire la pelle.

Magnesio per contrastare l’acne

Il magnesio è molto utile per le persone che soffrono di acne e di pelle impura in generale. Utilizzare una lozione o una crema a base di questo minerale consente di preservare il colorito naturale della pelle e inoltre la rendono molto pulita anche in profondità.