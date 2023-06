Dieta estiva: gli alimenti anti-caldo

In estate, oltre a recuperare la forma fisica in vista della spiaggia e della prova costume, bisogna anche sopportare il caldo eccessivo e le temperature alte. Per tollerare l’afa e le temperature, la dieta estiva a base di alimenti anti-caldo permette d idratarsi e consumare piatti leggeri, nutrienti e altrettanto freschi. Scopriamo cosa mangiare.

Dieta estiva

In base al parere dei nutrizionisti e degli esperti in questo campo, ogni dieta ha la sua stagione. Proprio per questo, la dieta estiva si basa su alimenti che non devono soltanto essere leggeri o nutrienti, ma anche freschi in modo da contrastare e combattere il periodo di caldo e afa che contraddistingue la stagione.

Non vi è un regime o programma alimentare che vada bene per tutti, sia a livello quantitativo che qualitativo. Ognuno ha bisogni e caratteristiche specifiche per cui un regime alimentare dimagrante adatto per un soggetto non va bene per un altro e viceversa. In ogni caso, è sempre bene affidarsi a esperti del settore che possono stilare il metodo maggiormente indicato.

Secondo la dottoressa Sara Borchia, esperta nutrizionista, la dieta estiva mediterranea è considerata la migliore da questo punto di vista poiché è ricca di benefici e di vantaggi dovuti agli alimenti da portare in tavola che aiutano a favorire il benessere generale dell’organismo. Proprio da questa dieta ci sono alimenti da consumare poiché combattono il caldo e la calura estiva.

A prescindere dagli alimenti che si consumano, la cosa importante in qualsiasi regime dimagrante è optare per una dieta che sia la più variegata e bilanciata possibile. Si consiglia poi di consumare la frutta come colazione o spuntino, mentre la verdura nei pasti principali. Non bisogna poi dimenticare l’acqua, ottima anche aromatizzata con qualche fetta di lime, cetriolo e menta.

Dieta estiva: alimenti adatti

L’esperta introduce, nella dieta estiva, alcuni alimenti che, in base alle loro caratteristiche e proprietà nutritive, sono particolarmente indicati perché in grado di combattere l’afa. Sono alimenti che aiutano a migliorare e sopportare le elevate temperature. Devono essere inseriti all’interno di una dieta ben bilanciata insieme a legumi, cereali, pesce e frutta e verdura.

Tra gli alimenti da inserire non possono mancare i mirtilli, il frutto della stagione, ricchi di tantissimi minerali e di antiossidanti che contribuiscono a una azione benefica, soprattutto per quanto riguarda la circolazione sanguigna. Si possono consumare anche a colazione oppure nelle centrifughe come frullato.

Gli agrumi come il limone o il pompelmo sono altrettanto utili poiché ricchi di antiossidanti e quindi utili a combattere i radicali liberi. Inseriti all’interno di una buona dieta estiva permettono di contrastare la sensazione delle gambe pesanti che è tipica di questo periodo. L’anguria è un altro alimento adatto, ipocalorico e molto rinfrescante.

Non può poi mancare il melone che ha proprietà antiossidanti, è ricco di sali minerali e proprio come l’anguria, è poco calorico. L’ananas è altrettanto consumato per le sue proprietà antinfiammatorie e poi permette di contrastare la cellulite in eccesso. La papaya, la zucchina, il pomodoro e la carota, così come il cetriolo sono tutti cibi anti-caldo e leggeri da consumare a tavola.

Dieta esttiva: rimedio naturale

Alla dieta estiva va abbinato un supporto, un prodotto che possa aiutare a stare bene e migliorare il proprio fisico. Tra i tanti integratori in commercio, il migliore, secondo il parere di esperti e le recensioni dei consumatori, è Spirulina Ultra, di origine naturale, made in Italy. Un prodotto che ha ottenuto anche l’approvazione del Ministero della Salute per la sua efficacia.

Infatti, questo integratore, se assunto in modo corretto insieme a una alimentazione sana, permette di eliminare i grassi in eccesso e di smaltirli, di bruciare le calorie anche durante la fase di riposo. Agisce e lavora sul processo metabolico dal momento che un metabolismo rapido aiuta a perdere peso facilmente e regola gli eccessi in tavola.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula in compresse di cui gli stessi esperti consigliano di consumarne una prima del pranzo e un’altra poco prima di cena insieme a un bicchiere di acqua per ottenere i benefici giusti.

Un integratore che non arreca danni alla salute poiché si basa su componenti e principi del tutto naturali. Al suo interno si trovano ingredienti come l’alga spirulina che combatte le riserve di grasso evitando che possano accumularsi nelle zone critiche come l’addome o i fianchi e la gymnema, una erba che permette di stimolare il metabolismo di carboidrati e lipidi riuscendo a inibire il senso di fame.

Ordinarlo è molto facile, poiché essendo originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi virtuali o fisici, ma soltanto sulla pagina ufficiale del prodotto dove bisogna riempire il modulo con le proprie generalità. In questo modo si usufruisce dell’offerta promozionale di 4 confezioni di Spirulina Ultra a 49,99€ invece di 200 con pagamento anticipato tramite Paypal e carta di credito o contanti alla consegna al corriere nella formula del contrassegno.