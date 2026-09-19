Il yoga è una parola di origine sanscrita che, sin dai più antichi testi indiani, ha indicato pratiche volte all’unione di corpo, mente e spirito. Sebbene oggi sia associato soprattutto a sequenze di posture e alla respirazione consapevole, il suo significato originario era molto più ampio e strettamente legato a concezioni metafisiche e ascetiche. Da un semplice riferimento al giogo usato per unire gli animali al lavoro nei campi, il termine si è trasformato in categoria filosofica, includendo meditazione, controllo dei sensi e ricerca della realtà ultima.

In questa panoramica verranno esplorati gli elementi chiave che hanno portato il yoga dalle prime citazioni nei Veda alle descrizioni sistematiche contenute nelle Upaniṣad per poi considerare la sua diffusione negli ultimi secoli verso l’Occidente. L’obiettivo è chiarire come una radice linguistica possa dare vita a un’intera dottrina spirituale, riconoscibile in diversi contesti religiosi come l’induismo, il buddismo e il giainismo, e ancora oggi praticata da milioni di persone nel mondo.

Radice linguistica e primi riferimenti nei Veda

La radice sanscrita yuj- (युज्) significa “unire”, “legare” o “collegare” ed è la progenitrice di termini latini quali iungere e giogo. Nei primi testi sacri, il Ṛgveda utilizza la forma yugá per indicare il giogo posto sul collo dei buoi, metafora della costrizione ma anche dell’unione necessaria per compiere un’azione comune. Già nello Śatapatha Brāhmaṇa risalente al X secolo a.C., la parola assume un valore più simbolico, invitando l’uomo a “imbrigliare” i propri sensi per dedicarli alla ricerca spirituale. Da qui nasce l’idea che lo yoga sia un strumento di controllo su indriya (i sensi) e sulla mente, preludio alla successiva concezione filosofica di unione con la realtà ultima.

Lo yoga nelle Upaniṣad: dalle prime definizioni alla sistematizzazione

Il passaggio decisivo avviene nelle Upaniṣad testi che approfondiscono la dimensione metafisica degli insegnamenti vedici. Nella Kaṭha Upaniṣad datata intorno al V secolo a.C., il termine yoga appare per la prima volta con accezione di disciplina interiore, orientata a dominare il respiro (prāṇāyāma) e a concentrare l’attenzione. Qui l’unione non è più solo fisica, ma diventa la fusione della coscienza individuale con l’Assoluto (Ātman). Il pensiero si sviluppa ulteriormente nella Śvetāśvatara Upaniṣad (IV-II secolo a.C.), dove lo yoga è descritto come mezzo per realizzare la śakti energia divina, e per raggiungere l’immortalità attraverso pratiche respiratorie e focalizzazione mentale.

Maitrī Upaniṣad e le sei membra dello yoga

L’Maitrī Upaniṣad composta tra il II secolo a.C. e il II secolo d.C., offre la più antica classificazione sistematica dello yoga in sei parti, o aṅgaprāṇāyāma (controllo del respiro); pratyāhāra (ritiro dei sensi); dhyāna (meditazione); dhāraṇā (concentrazione profonda); tarka (ragionamento o riflessione filosofica); samādhi (assimilazione finale). Questa suddivisione, sebbene priva delle norme etiche (yama e niyama) presenti negli Yoga Sūtra di Patanjali, mette in evidenza l’importanza del pensiero (tarka) al pari delle posture fisiche. Le sei membra rappresentano un percorso step-by-step che porta il praticante da un controllo elementare della fisiologia a una totalità di consapevolezza, dimostrando come lo yoga sia stato concepito sin dall’antichità come disciplina totale, capace di trasformare tutti gli aspetti dell’esistenza.