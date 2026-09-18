La pressione arteriosa e le malattie cardiache sono legate a un fattore spesso sottovalutato: l’assunzione di sale presente nei cibi confezionati. Molti pensano che basti togliere la saliera dalla tavola, ma la quota maggiore di sodio quotidiano si nasconde dietro etichette allettanti e dietro prodotti industriali pronti all’uso. Per difendere la salute del cuore è quindi indispensabile imparare a leggere le informazioni nutrizionali, individuare le trappole alimentari e capire come i cibi ultra-processati influenzino il profilo di rischio cardiovascolare.

Come leggere l’etichetta per scoprire il sale nascosto

Sodio o sale? Il calcolo che fa la differenza

Le confezioni riportano spesso il valore di sodio anziché quello di sale. Il sodio è il minerale responsabile dell’aumento della pressione, mentre il comune cloruro di sodio è composto per circa il 40 % da sodio e per il 60 % da cloruro. Per trasformare il valore indicato in sale totale basta moltiplicare il contenuto di sodio per 2,5; se sul retro compare il sale, il numero è già quello definitivo. Questa semplice operazione permette di capire subito se uno snack o un piatto pronto supera il limite raccomandato, evitando di sottostimare l’apporto giornaliero.

Le soglie da tenere a mente

Per legge i produttori indicano il contenuto di sodio o di sale sia per 100 g sia per porzione. Un alimento è considerato a basso contenuto di sodio quando contiene ≤ 140 mg di sodio per porzione (meno di 0,3 g di sale per 100 g). La dicitura “ridotto” è valida solo se il prodotto presenta almeno il 25 % di sale in meno rispetto a un equivalente industriale. Alcuni articoli vantano “senza sale aggiunto”, ma possono comunque contenere il sodio naturale della materia prima. Attenzione alle porzioni: se la tabella è basata su 25 g, ma si consuma l’intera confezione, il contenuto reale di sale deve essere moltiplicato per il numero di porzioni effettive.

Claim ingannevoli: light, fitness e altri suggerimenti

Le parole “light”, “fitness”, “dietetico” o “senza grassi” attirano l’occhio, ma spesso indicano soltanto una riduzione di grassi o di zuccheri. Per compensare la perdita di sapore, i produttori aggiungono più sale aromi intensi o esaltatori di sapidità. Il risultato è un prodotto che, nonostante le promesse, può contenere quantità di sodio superiori a quelle di un alimento “normale”. Perciò è fondamentale verificare i dati numerici nella tabella nutrizionale e non lasciarsi guidare esclusivamente dalle diciture di marketing.

Ultra-processati e cuore: le evidenze scientifiche

Negli ultimi anni la Società Europea di Cardiologia ha pubblicato un documento di consenso che collega il consumo elevato di alimenti ultra-processati a un incremento significativo di malattie cardiovascolari. La classificazione NOVA identifica come ultra-processati i prodotti ottenuti combinando ingredienti raffinati – zuccheri, amidi, grassi, proteine isolate – con additivi come aromi, coloranti, emulsionanti e dolcificanti. Tra le categorie più tipiche troviamo snack confezionati, bibite zuccherate, carni ricostituite, prodotti da forno industriali e pasti pronti, tutti caratterizzati da una formulazione lontana dall’alimento integrale.

Dati di rischio: percentuali e studi di riferimento

Le analisi raccolte nel documento, pubblicato nell’European Heart Journal il 6 maggio 2026, mostrano che chi consuma la massima quantità di ultra-processati ha un rischio relativo di malattie coronariche aumentato fino al 19 %, di fibrillazione atriale del 13 % e di mortalità cardiovascolare del 65 % rispetto a chi ne assume poco. Studi della UK Biobank confermano un incremento del 17 % del rischio globale di eventi cardiaci, del 16 % di coronaropatia e del 30 % di ictus. Un’indagine italiana (Moli-Sani) ha evidenziato lo stesso trend, con un 65 % di mortalità in più tra i soggetti più esposti.

Meccanismi di danno e indicazioni per il medico

Gli ultra-processati sono spesso ricchi di sodio zuccheri aggiunti, grassi di bassa qualità e poveri di fibre e micronutrienti. Questa composizione favorisce l’obesità, il diabete di tipo 2, l’ipertensione e le dislipidemie, tutti fattori di rischio noti per accelerare l’aterosclerosi e aumentare il carico di lavoro del cuore. Inoltre, la consistenza morbida e le porzioni abbondanti indeboliscono la segnalazione di sazietà, mentre gli additivi possono indurre infiammazione, stress ossidativo e alterazioni del microbiota intestinale. Per questi motivi, gli esperti consigliano ai cardiologi di includere nella visita anamnesi alimentare domande su consumo di bibite zuccherate, snack confezionati, carni lavorate e pasti pronti, orientando il paziente verso scelte basate su alimenti minimamente trasformati.

Scegliere ingredienti freschi, controllare le porzioni e mettere in discussione i claim di marketing permette di mantenere il cuore in salute senza rinunciare al gusto.