Negli ultimi anni il functional fitness ha conquistato palcoscenici di tutto il mondo, dal box di CrossFit alle arene di sollevamento olimpico. Gli atleti più esigenti richiedono attrezzature che combinino resistenza, compressione e libertà di movimento, senza rinunciare a un design riconoscibile. In risposta a questa domanda, Rehband ha collaborato con la World Fitness Project (WFP) per creare una collezione limitata di supporti articolari pensata specificamente per le competizioni internazionali.

Rehband lancia la WFP Edition: componenti e design esclusivo

La nuova linea si articola attorno alla consolidata gamma RX di Rehband, ma con una grafica dedicata al circuito globale della WFP, il campionato lanciato nella sua prima stagione nel 2025. La collezione comprende due varianti di ginocchiere (5 mm e 7 mm), una gomitiera da 5 mm, un supporto per polsi regolabile e il set completo denominato WFP Kit Pro. Ogni pezzo è stato testato da atleti di alto livello, garantendo calore nei punti critici e una compressione costante durante squat pesanti, metcon ad alta intensità e pressioni overhead.

Dettagli tecnici delle ginocchiere

Le RX Knee Sleeve 5 mm – WFP Edition offrono un equilibrio ideale tra stabilità e mobilità, perfette per chi alterna sollevamento a movimenti dinamici come box jump o lunges. Per chi invece punta a carichi massimali, la RX Knee Sleeve Power Max 7 mm – WFP Edition garantisce una rigidità superiore, riducendo lo stress sulla rotula durante squat profondi e deadlift.

Gomitiera e polsi: supporto mirato per le parti superiori

La RX Elbow Sleeve 5 mm – WFP Edition avvolge l’articolazione del gomito con una compressione costante, limitando vibrazioni e affaticamento durante push-jerk, clean-and-jerk e lavori a volume elevato. Il RX Wrist Support Power Max – WFP Edition è ergonomico e regolabile, pensato per sostenere il carico nelle sollevazioni overhead, nei front rack e in esercizi di punta del CrossFit.

Perché scegliere la collezione limitata di Rehband

Oltre al design esclusivo che richiama i colori e i loghi della WFP, la linea mantiene inalterata la qualità costruttiva tipica dei prodotti Rehband: tessuti premium, cuciture rinforzate e sistemi di chiusura affidabili. Il valore aggiunto è la disponibilità limitata una volta esauriti gli stock, non sono previsti nuovi lanci, trasformando ogni pezzo in un vero e proprio oggetto da collezione per gli appassionati.

Per chi desidera coprire tutti i punti di contatto, il WFP Kit Pro riunisce ginocchiere, gomitiera e supporto per polsi in un unico pacchetto, consentendo di equipaggiare l’intero corpo in vista di gare, stage o sessioni intense di allenamento. L’offerta è pensata per atleti che vogliono massimizzare le prestazioni senza dover ricercare ogni componente singolarmente.

Guida alla scelta: quale modello fa per te?

Se il tuo programma combina sollevamenti pesanti con movimenti veloci e metcon, la RX Knee Sleeve 5 mm – WFP Edition è la soluzione più versatile. Chi invece si focalizza su heavy squats o gare di powerlifting troverà la RX Knee Sleeve Power Max 7 mm più adatta grazie alla rigidità extra. Per la parte superiore del corpo, aggiungere la gomitiera da 5 mm è consigliato a chi esegue molte pressioni, mentre il supporto per polsi è indispensabile per chi solleva carichi sopra la testa. Chi desidera un set completo può optare per il WFP Kit Pro assicurandosi copertura totale con un unico acquisto.

Ricorda che la disponibilità è limitata: per garantirti il prodotto più adatto alle tue esigenze, è consigliabile effettuare l’ordine non appena possibile, poiché le scorte si esauriscono rapidamente durante le tappe della competizione globale.