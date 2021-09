Ortica verde, tutti i benefici per l’organismo

L’ortica verde è una pianta erbacea molto diffusa e, pur essendo urticante, possiede proprietà benefiche per l’organismo. Scopriamole insieme.

Ortica verde: le proprietà benefiche

L’ortica verde contiene al suo interno steroli, flavonoidi, tannini, amine, acidi, glicoproteine e minerali come calcio e potassio.

Le radici, invece, contengono scopoletina, acidi grassi, polisaccaridi, lectine, steroli, glicosidi e lignani.

La pianta, al tempo stesso, contiene sostanze irritanti, che creano dolore e irritazione alla pelle se maneggiate senza una protezione adeguata. Infatti, per beneficiare degli effetti positivi dell’ortica verde, occorre eliminare le sostanze irritanti della pianta, facendola bollire per almeno mezz’ora.

Ortica verde: i benefici per l’organismo

L’ortica verde è un ottimo rimedio naturale per risolvere molti disturbi.

La pianta, ad esempio, è ottima per attenuare i sintomi della sindrome premestruale, come il gonfiore e la ritenzione di liquidi durante il ciclo.

L’ortica verde è un toccasana anche per prevenire le infezioni urinarie e i calcoli renali. L’azione diuretica della pianta, infatti, facilita l’eliminazione dei batteri responsabili delle infezioni urinarie, delle tossine e dei residui acidi del metabolismo, alcalinizzando naturalmente il sangue e riducendo i livelli di sodio.

L’ortica verde è anche un potente digestivo, perché contiene una piccola quantità di creatina, un ormone presente nell’intestino che stimola la digestione e l’assorbimento degli alimenti.

Inoltre, l’ortica verde esercita anche un’azione astringente, utile in caso di colite o diarrea.

La pianta è un rimedio naturale per alcune anemie, perché contiene sali minerali come manganese, fosforo, silicio, magnesio, calcio e potassio importanti per la salute dell’organismo. Non solo, l’ortica verde contiene anche ferro, clorofilla e vitamine K, C ed A, che hanno una funzione rivitalizzante e rinvigorente per il corpo.

L’ortica verde è indicata anche per chi soffre di diabete, perché aiuta ad abbassare la glicemia.

Inoltre, è ottima per chi deve perdere peso, perché aiuta la riduzione della massa grassa.

La pianta è benefica anche per capelli e pelle, perché ha un’azione sebo-regolatrice utile sia per pelle grassa che secca. Infine, essendo ricca di vitamina C, aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a prevenire diversi malanni.

Ortica verde: le controindicazioni

L’ortica verde, pur essendo ricca di benefici, presenta qualche controindicazione. La pianta, infatti, può causare bruciore e irritazione alla pelle, e chi fa uso di farmaci diuretici non deve assumere in nessuna forma il vegetale, perché è anch’esso diuretico.

L’ortica può creare problemi ai pazienti diabetici che hanno spesso sbalzi di valori, poiché abbassa l’indice glicemico. Inoltre, un uso eccessivo del rimedio naturale può causare bruciore di stomaco.