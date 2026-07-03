Ospedale del Futuro a Brescia: innovazione e sostenibilità per la sanità lombarda

Brescia è pronta a diventare un punto di riferimento per la sanità del futuro. Il nuovo Ospedale del Futuro noto come Main &Children Hospital rappresenta un passo significativo verso una sanità pubblica più moderna, innovativa e sostenibile. Questo progetto ambizioso è il frutto di un concorso internazionale vinto dagli studi di progettazione Park AssociatiCRA Carlo Ratti Associati e Politecnica Building for Humans con la collaborazione di OpenfabricDotdotdotEckersley O’Callaghan e Studio Mattioli.

Un investimento strategico per la Lombardia

Il presidente della Regione LombardiaAttilio Fontana ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che non si limita alla costruzione di nuovi edifici, ma punta a creare un modello di cura integrato capace di unire assistenza, ricerca, formazione universitaria e innovazione tecnologica. L’investimento previsto è di 274 milioni di euro con la previsione di ulteriori risorse da parte della Regione. I lavori inizieranno nel 2028 e l’obiettivo è quello di trasformare l’ospedale in una rete digitale efficiente a servizio della salute dei cittadini.

La visione del One Health

Il nuovo ospedale incarna i principi del One Health un modello che integra salute umana, ambiente e sistemi sociali. Questo approccio sinergico mira a garantire un benessere complessivo della comunità, mettendo al centro la persona. La struttura sarà progettata per essere flessibile, digitalizzata e organizzata per garantire percorsi di cura efficaci e sicuri.

Sostenibilità e innovazione tecnologica

L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso ha evidenziato come il nuovo ospedale rappresenti un cambio di paradigma nella progettazione delle strutture sanitarie. Non si tratta solo di un edificio, ma di un’infrastruttura che proietta verso la medicina del futuro, abbinando ricerca e innovazione tecnologica. Gli spazi saranno progettati per essere flessibili e adattabili alle future esigenze.

L’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione ha sottolineato l’importanza della transizione ecologica nella sanità del futuro. Il progetto dimostra come la sostenibilità possa essere un pilastro portante delle grandi opere pubbliche, elevando la tutela della salute di pari passo con la salvaguardia dell’ambiente.

Formazione e crescita professionale

L’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi ha evidenziato come il nuovo ospedale rappresenti un grande investimento sul capitale umano. La stretta integrazione tra attività assistenziale, ricerca e formazione universitaria offrirà un ambiente di apprendimento all’avanguardia, valorizzando competenze e innovazione. Questo progetto mira a garantire una sanità pubblica sempre più qualificata e attrattiva.

Una struttura all’avanguardia

Il progetto del nuovo ospedale prevede tre strutture principali: il Main Hospital il Children Hospital e il CareRing. Il Main Hospital si articola in tre bracci interconnessi che reinterpretano la logica radiale dell’ospedale esistente, aprendo l’impianto verso la città. Il Children Hospital, invece, si configura come un organismo autonomo composto da tre volumi cilindrici con altezze differenti, dotato di un sistema di terrazze e corti interne che rappresentano un vero e proprio giardino terapeutico.

Il CareRing è un anello continuo di oltre un chilometro in cui il paesaggio organizza mobilità, logistica e vita pubblica. La struttura ibrida in legno e acciaio, assemblata a secco, riduce l’impatto carbonico e ottimizza i tempi di realizzazione. Inoltre, l’architettura è concepita come un sistema aperto, predisposto ad accogliere l’evoluzione delle tecnologie mediche e dei modelli di cura.

Il direttore generale della Asst Spedali Civili di BresciaLuigi Cajazzo ha sottolineato come il nuovo ospedale diventerà una delle strutture sanitarie pubbliche più avanzate a livello europeo, sotto il profilo dell’innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità e della cura della persona. Gli spazi saranno realizzati secondo standard ultra moderni e saranno aperti ad accogliere ulteriori evoluzioni future.