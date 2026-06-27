Palestra a Bocconi con parete di arrampicata e promozione estiva

Situato nella zona Bocconi di Milano, 20Hours Club Brioschi propone un’esperienza di allenamento completa su una superficie di circa 1.100 m². Il centro combina una sala attrezzi con oltre 75 postazioni, una sala corsi spaziosa e un’area dedicata all’allenamento funzionale, il tutto pensato per chi cerca varietà e qualità nelle proprie sessioni. L’offerta comprende inoltre una struttura dedicata alla parete di arrampicata lezioni per bambini e un’area benessere per il recupero post-allenamento.

Per l’estate è attiva una promozione dedicata ai nuovi tesserati: l’abbonamento estivo a 69€ include l’accesso alla palestra, i corsi e la valutazione corporea Technogym. L’offerta è valida fino al 31 agosto e prevede iscrizione e tesseramento al CONI inclusi, senza obbligo di rinnovo tacito. L’esperienza di prova prevede anche la possibilità di richiedere una giornata gratuita per testare gli spazi e le attrezzature.

Strutture e attrezzature: cosa trovano gli iscritti

La sala corsi supera i 140 m² e dispone di pavimentazione rinnovata, pensata per lezioni di gruppo e attività coreografiche. La sala attrezzi offre oltre 75 postazioni suddivise tra cardio, isotoniche e forza, con dispositivi di ultima generazione progettati per soddisfare sia chi punta al fitness aerobico sia chi lavora sulla forza. L’area funzionale consente allenamenti a corpo libero e circuiti personalizzati, mentre per i più piccoli sono attivi corsi di danza a partire dai 4 anni.

Attrezzature di punta: Skillrow e Technogym Omnia

Tra le macchine disponibili spicca il Skillrow Omnia un vogatore professionale sviluppato con atleti per migliorare resistenza e potenza attraverso allenamenti total body. Accanto a questo, l’offerta include dispositivi Technogym Omnia pensati per rendere più vario e monitorabile l’allenamento: l’app collegata alle attrezzature consente di seguire programmi, consultare l’orario dei corsi e prenotare le lezioni per gli abbonati VIP.

Parete di arrampicata e istruttori qualificati

Il club si distingue per la presenza di una ampia parete di arrampicata con una sala dedicata e personale formato all’insegnamento di questa disciplina. L’ambiente è adatto sia ai principianti sia agli appassionati, con corsi strutturati che coprono tecniche di base, sicurezza e arrampicata in top-rope. L’offerta include anche momenti di apprendimento specifici per bambini e giovani, favorendo un approccio graduale e sicuro alla pratica.

Corsi per tutte le età

La programmazione dei corsi comprende attività di gruppo per adulti e proposte formative per i più piccoli: dalla danza ai corsi tecnici sull’arrampicata. Grazie a una sala corsi ampia è possibile ospitare lezioni contemporanee su diversi livelli, rendendo più semplice trovare un orario compatibile con gli impegni di lavoro o studio. L’iscrizione non prevede vincoli di frequenza obbligatoria o rinnovi automatici, offrendo flessibilità agli utenti.

Area benessere e servizi digitali

Per il recupero dopo l’allenamento, il centro mette a disposizione un’area benessere completa con saunabagno turco e zona relax, pensata per favorire il recupero fisico e la distensione mentale. Il club punta inoltre sulla digitalizzazione: l’app 20 HOURS FITNESS permette agli iscritti di accedere a esercizi guidati, programmi personalizzati e all’orario aggiornato dei corsi; gli abbonati VIP possono prenotare lezioni direttamente dal proprio dispositivo.

La struttura include nel pacchetto di iscrizione la valutazione corporea come omaggio per i nuovi tesserati, uno strumento utile per impostare obiettivi realistici e monitorare i progressi. I servizi aggiuntivi e le attività speciali, come le giornate di prova gratuite, offrono l’opportunità di verificare di persona la qualità degli spazi e delle attrezzature prima di impegnarsi in un abbonamento.