Palestra a Bocconi con parete di arrampicata e promozione estiva
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Palestra a Bocconi con parete di arrampicata e promozione estiva

Scopri cosa offre 20Hours Club Brioschi: oltre 1.100 m² di spazi fitness, una parete di arrampicata con istruttori qualificati, sala corsi ampia e area benessere. Promo estiva valida fino al 31 agosto per nuovi iscritti.

Situato nella zona Bocconi di Milano, 20Hours Club Brioschi propone un’esperienza di allenamento completa su una superficie di circa 1.100 m². Il centro combina una sala attrezzi con oltre 75 postazioni, una sala corsi spaziosa e un’area dedicata all’allenamento funzionale, il tutto pensato per chi cerca varietà e qualità nelle proprie sessioni. L’offerta comprende inoltre una struttura dedicata alla parete di arrampicata lezioni per bambini e un’area benessere per il recupero post-allenamento.

Per l’estate è attiva una promozione dedicata ai nuovi tesserati: l’abbonamento estivo a 69€ include l’accesso alla palestra, i corsi e la valutazione corporea Technogym. L’offerta è valida fino al 31 agosto e prevede iscrizione e tesseramento al CONI inclusi, senza obbligo di rinnovo tacito. L’esperienza di prova prevede anche la possibilità di richiedere una giornata gratuita per testare gli spazi e le attrezzature.

Strutture e attrezzature: cosa trovano gli iscritti

La sala corsi supera i 140 m² e dispone di pavimentazione rinnovata, pensata per lezioni di gruppo e attività coreografiche. La sala attrezzi offre oltre 75 postazioni suddivise tra cardio, isotoniche e forza, con dispositivi di ultima generazione progettati per soddisfare sia chi punta al fitness aerobico sia chi lavora sulla forza. L’area funzionale consente allenamenti a corpo libero e circuiti personalizzati, mentre per i più piccoli sono attivi corsi di danza a partire dai 4 anni.

Attrezzature di punta: Skillrow e Technogym Omnia

Tra le macchine disponibili spicca il Skillrow Omnia un vogatore professionale sviluppato con atleti per migliorare resistenza e potenza attraverso allenamenti total body. Accanto a questo, l’offerta include dispositivi Technogym Omnia pensati per rendere più vario e monitorabile l’allenamento: l’app collegata alle attrezzature consente di seguire programmi, consultare l’orario dei corsi e prenotare le lezioni per gli abbonati VIP.

Parete di arrampicata e istruttori qualificati

Il club si distingue per la presenza di una ampia parete di arrampicata con una sala dedicata e personale formato all’insegnamento di questa disciplina. L’ambiente è adatto sia ai principianti sia agli appassionati, con corsi strutturati che coprono tecniche di base, sicurezza e arrampicata in top-rope. L’offerta include anche momenti di apprendimento specifici per bambini e giovani, favorendo un approccio graduale e sicuro alla pratica.

Corsi per tutte le età

La programmazione dei corsi comprende attività di gruppo per adulti e proposte formative per i più piccoli: dalla danza ai corsi tecnici sull’arrampicata. Grazie a una sala corsi ampia è possibile ospitare lezioni contemporanee su diversi livelli, rendendo più semplice trovare un orario compatibile con gli impegni di lavoro o studio. L’iscrizione non prevede vincoli di frequenza obbligatoria o rinnovi automatici, offrendo flessibilità agli utenti.

Area benessere e servizi digitali

Per il recupero dopo l’allenamento, il centro mette a disposizione un’area benessere completa con saunabagno turco e zona relax, pensata per favorire il recupero fisico e la distensione mentale. Il club punta inoltre sulla digitalizzazione: l’app 20 HOURS FITNESS permette agli iscritti di accedere a esercizi guidati, programmi personalizzati e all’orario aggiornato dei corsi; gli abbonati VIP possono prenotare lezioni direttamente dal proprio dispositivo.

La struttura include nel pacchetto di iscrizione la valutazione corporea come omaggio per i nuovi tesserati, uno strumento utile per impostare obiettivi realistici e monitorare i progressi. I servizi aggiuntivi e le attività speciali, come le giornate di prova gratuite, offrono l’opportunità di verificare di persona la qualità degli spazi e delle attrezzature prima di impegnarsi in un abbonamento.

Scritto da Camilla Pellegrini

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