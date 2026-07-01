Palestra ben attrezzata al Camping Resort Zugspitze: scopri gli attrezzi disponibili

Il Camping Resort Zugspitze non è solo un luogo di vacanza, ma anche un rifugio per chi ama mantenersi in forma. La nostra area fitness è stata progettata per offrire un’esperienza di allenamento completa, con attrezzature che soddisfano ogni esigenza.

Che tu sia un appassionato di sollevamento pesi o preferisci gli esercizi cardio, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Attrezzature per il sollevamento pesi

Per chi ama il bodybuilding e gli esercizi con i pesi, la nostra palestra offre una vasta gamma di attrezzi. Tra questi, spiccano le kettlebell i manubri e i bilancieri perfetti per esercizi di forza e resistenza.

Non mancano le stazioni di tiro a fune ideali per lavorare su diversi gruppi muscolari, e i medizinball utili per esercizi di potenza e coordinazione. Inoltre, la stazione per panca piana con guida è perfetta per chi desidera allenarsi in sicurezza e con precisione.

Macchinari cardio per allenamenti intensivi

Per chi preferisce gli esercizi cardio, la nostra palestra è dotata di tapis roulant e cyclette perfetti per sessioni di allenamento aerobico. Il vogatore è un altro attrezzo fondamentale, che permette di lavorare su braccia, gambe e core in un unico movimento fluido.

Non dimentichiamo i vari dispositivi per le gambe essenziali per chi vuole migliorare la forza e la resistenza delle gambe. Questi attrezzi sono ideali per chi pratica sport come il ciclismo o la corsa.

Area per esercizi a terra

Per chi preferisce gli esercizi a corpo libero, la nostra palestra offre un’ampia area di allenamento con tappetini. Qui potrai eseguire esercizi come flessioni, addominali e stretching, sfruttando il peso del tuo corpo per tonificare e rafforzare i muscoli.

Questa zona è perfetta per chi desidera un allenamento più funzionale e dinamico, ideale per migliorare la flessibilità e la coordinazione.

La nostra palestra è a tua disposizione durante l’alta stagione tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:30. Fuori stagione, invece, è aperta dalle 10:00 alle 19:30. Vieni a scoprire il nostro angolo di benessere e inizia il tuo percorso verso una vita più sana e attiva.