L’ex sex symbol e star della fortunata serie Baywatch, Pamela Anderson ha svelato la sua dieta. Ecco come si tiene in forma la modella e attrice canadese, a 56 anni appena compiuti.

Pamela Anderson svela la sua dieta: in forma anche a 56 anni

L’ex modella e attrice Pamela Anderson ha compiuto lo scorso luglio 56 anni ma a giudicare dalla forma fisica, non ha nulla da rimpiangere a quando ben 26 anni fa recitava in costume in Baywatch. Ma come si tiene in forma l’attrice?

La star ha recentemente fatto notizia per l’uscita del suo documentario Pamela, a Love Story e del suo libro appena pubblicato Love, Pamela. Ma Pamela adotta un approccio umile nella sua newsletter, mostrando davvero il suo amore per la scrittura, la narrazione e, in questo caso, il cibo.

“Adoro scrivere ricette”, ha continuato la Anderson. Ecco cosa mangia generalmente in un giorno per tenersi in forma. Pamela inizia la sua mattinata con una tazza di tè e di bere poco caffè.

Adora le miscele di rosa e camomilla. Tuttavia, è un lavoro in corso, ha anche piantato un “giardino del tè” in questa stagione per preparare le miscele fai da te. Tuttavia, Pamela afferma che un cortado “forte” – una bevanda con parti uguali di caffè espresso e latte al vapore – è la sua “debolezza mattutina”.

“I miei figli mi prendono in giro e dicono che sono troppo nervosa perché bevo tanto caffè”, ha ammesso la modella. Per il pranzo, invece, che si tratti di una giornata normale o di occasioni speciali, la Anderson preferisce concentrarsi sulle verdure in ciascuno dei suoi pasti.

Per i suoi piatti principali, la star ama i frutti di mare e sostiene che sia dovuto alla sua educazione da ragazza cresciuta su un’isola, quindi i frutti di mare sono stati un cibo sempre presente.

“L’oceano è nel mio sangue, ma ho scoperto che cucinare in ghisa all’aperto, su un fuoco aperto con verdure è stato altrettanto soddisfacente e delizioso, ci vuole solo un po’ di riflessione”, ha continuato la Anderson.

La dieta di Pamela Anderson: cosa mangia?

Pamela Anderson, splendida 56enne, ha cambiato decisamente vita da quando ha lasciato le scene della tv e delle copertine sexy. Mamma e moglie, Pamela è decisamente più “casalinga” di prima.

Oltre alla cucina, anche il giardinaggio è diventato una sua passione da cui ricava le erbe per cucinare, appunto. Erbe fresche, oli ed essenze floreali: un lungo elenco di ingredienti che non aveva mai provato da bambina.

Nel complesso, la Anderson cerca di mangiare biologico per tutta la giornata, ma riconosce che è un privilegio farlo. “So di avere la fortuna di avere la possibilità di scegliere e di poter coltivare e fare acquisti biologici”, ha detto. Ma è importante comunque essere consapevoli di come mangiamo, cosa mangiamo e come lasceremo il nostro segno.