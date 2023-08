Justin Bieber cantautore, musicista e attore canadese, con My World, il suo EP di debutto, nel 2009 venne certificato disco di platino negli Stati Uniti. Da allora la sua carriera è stata in ascesa, divenendo un idolo dei ragazzi. Ecco la sua dieta.

La dieta di Justin Bieber: cosa mangia il cantante?

Justin Bieber è una delle più grandi popstar del mondo ed è anche noto per il suo stile di vita sano e la sua dieta. Come si tiene in forma il cantante e anche imprenditore 29enne noto a livello mondiale? Scopriamo i segreti della sua alimentazione.

La dieta di Justin Bieber è una dieta a base vegetale che si concentra su cibi integrali e non trasformati. Justin ha parlato del suo amore per frutta e verdura e ha persino condiviso la sua ricetta di frullato preferita sui social dove lo seguono milioni di persone. La dieta della popstar include anche proteine ​​magre come pollo e pesce, oltre a grassi sani come avocado e noci.

La ricetta del frullato preferito di Bieber:

1 banana

1 tazza di frutti di bosco misti congelati

1 misurino di proteine ​​in polvere

1 tazza di latte di mandorle

A Justin piacciono anche le proteine ​​magre come pollo e pesce, così come i grassi sani come l’avocado e le noci. Il cantante cerca di limitare l’assunzione di alimenti trasformati e bevande zuccherate e opta invece per cibi interi e non trasformati. Negli anni il suo corpo è cambiato di pari passo con la crescita, da adolescente a giovane uomo.

Potremmo attribuire parte della trasformazione del corpo di Justin al suo cambio di dieta nel 2020: “È molto divertente perché mio marito è sempre stato quello che mangiava molto cibo spazzatura. Poi, quando stava affrontando tutte queste cose con la sua salute, ha scoperto di essere allergico al glutine e ha dovuto eliminarlo completamente”, ha confessato sua moglie, la modella e influencer Hailey Baldwin Bieber.

Justin ama una colazione abbondante e completa al mattino. Soprattutto quando ha un’esibizione quella sera, deve iniziare la giornata con energia. Il cantante di “Hold On” ha pubblicato la sua colazione sulla sua storia di Instagram: uova, avocado, pancetta e pane senza glutine. Gli piace l’avocado affettato, non schiacciato o montato in un guac.

La star canadese sorseggia anche una tazza di caffè della catena canadese Tim Hortons. A pranzo: può concedersi un piatto di spaghetti alla bolognese senza glutine, ma il pranzo più realistico per Justin è il toast con avocado.

Infine la cena: una delle cene frequenti di Justin e Hailey è il sushi. I magazine americano riportano spesso che i due sposini mangiano nei ristoranti di sushi a Los Angeles e New York. Un tipico pasto a base di sushi per Justin include un mix di panini e sashimi. “Adoro il salmone grigliato, il purè di patate”, ha detto Bieber. Tra il pesce cotto, il salmone sembra essere uno dei suoi preferiti.

La dieta di Justin Bieber: cosa mangia la popstar?

Justin Bieber aveva solo 16 anni quando diventò l’idolo delle teenager con il suo singolo “Baby” e oggi appena 29enne la popstar è più famosa e seguita che mai anche dopo il matrimonio con Hailey Bieber. Qual è il secret della sua forma?

Bieber è cresciuto giocando a hockey nel suo paese ed è stato anche insignito del titolo di giocatore più prezioso nel gioco di pallacanestro di celebrità All-Star dell’NBA nel 2011. Ma non solo! Il cantante è davvero un grande amante di tutti gli sport: è abilissimo anche nel golf, nel calcio e nel ping pong.

Anni di danza hanno reso il corpo di Justin elastico e la sua struttura fisica esile ha fatto sì che i primi risultati fossero visibili in poco tempo tanto da portarlo a fare da modello per Calvin Klein: non più solo un idolo per milioni di ragazze, ma anche un sex symbol universalmente riconosciuto.