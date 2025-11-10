Panorama del mercato immobiliare di lusso a Milano nel 2025

1. Panorama del mercato con dati OMI/Nomisma

Nel mercato immobiliare di lusso a Milano si osserva una situazione dinamica e in continua evoluzione. Secondo i dati forniti dall’OMI e da Nomisma, le compravendite hanno registrato un incremento del 10% rispetto all’anno precedente, evidenziando un forte interesse per le proprietà di alta gamma. Le zone più ambite, come Brera e Porta Venezia, continuano a dominare il mercato, con prezzi al metro quadro che oscillano tra i 8.000 e i 15.000 euro.

Analisi zone/tipologie più interessanti

Le aree di Milano che attirano maggiormente gli investitori includono CityLife e Corso Como. Questi quartieri non solo offrono proprietà esclusive, ma anche una vivace vita culturale e commerciale. Le tipologie più richieste rimangono i tri-locali e quattro-locali, che garantiscono un buon cash flow per gli affitti a lungo termine.

Trend prezzi e opportunità di investimento

I dati di compravendita mostrano un trend di rivalutazione delle proprietà, con una crescita media dei prezzi del 5% annuo. Gli investitori dovrebbero considerare l’acquisto di proprietà che necessitano di ristrutturazioni, poiché queste possono offrire un alto ROI immobiliare grazie alla rivalutazione post-intervento.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per chi desidera investire nel mercato immobiliare di lusso, è consigliabile focalizzarsi su location strategiche e valutare attentamente il cap rate delle proprietà. È fondamentale informarsi anche sulle spese condominiali e sulla gestione degli immobili, poiché questi fattori possono influire notevolmente sul cash flow.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare a Milano nel medio termine rimangono positive. Con la continua crescita della domanda di immobili di lusso, ci si attende un ulteriore incremento dei prezzi e delle vendite. Gli investitori che agiranno ora avranno l’opportunità di massimizzare i propri guadagni nei prossimi anni.