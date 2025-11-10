Ritiro Weekend: Scopri la Meditazione Cristiana e la Preghiera Contemplativa

Il ritiro che si svolgerà durante il weekend rappresenta un’importante occasione per immergersi nel mondo della meditazione cristiana. Attraverso la pratica della preghiera contemplativa, i partecipanti avranno la possibilità di riscoprire l’insegnamento dei primi monaci del deserto, i quali hanno dedicato la loro vita alla ricerca della presenza divina.

La meditazione è una delle forme più antiche di preghiera, conosciuta anche come preghiera del cuore o preghiera pura. Essa si prefigge di riportare la mente, spesso distratta e frenetica, verso uno stato di silenzio e tranquillità, per permettere a ciascuno di sostare nella presenza di Dio.

La profondità della meditazione cristiana

Praticare la meditazione significa esplorare le profondità del proprio essere interiore. Nella tradizione cristiana, questo atto di meditazione è motivato dalla convinzione che lo Spirito Santo sia stato inviato da Cristo per dimorare nel nostro cuore. Questa presenza divina, che emana dal silenzio della meditazione, irradia amore e pace.

Ritorno alle radici

La meditazione cristiana non è solo un atto di introspezione, ma un modo per aprirsi all’amore divino. Secondo le parole di John Main, un importante esponente di questa pratica, meditare significa rendersi disponibili a ricevere lo Spirito d’Amore, che invita a un’esperienza di comunione profonda con Dio.

Il programma del ritiro

Il ritiro si terrà presso l’Eremo di Montecastello, un luogo ideale per la meditazione. Durante il weekend, i partecipanti potranno esplorare vari aspetti della meditazione cristiana, dalle sue origini alla sua applicazione nel contesto moderno.

Il costo per partecipare all’intero ritiro è di 180,00 Euro per una camera singola e 180,00 Euro a persona per una camera doppia. È importante notare che tutti i partecipanti devono essere soci della comunità; pertanto, chi non è ancora iscritto per il 2025 dovrà versare 15 euro per la tessera associativa.

Per chi avesse difficoltà economiche, è possibile contattare l’organizzazione per discutere soluzioni alternative.

Dettagli logistici e contatti

Il ritiro inizierà venerdì alle 18.30 e si concluderà domenica alle 14.00. I partecipanti sono incoraggiati a portare con sé un’apertura nel cuore e la volontà di approfondire la propria esperienza di meditazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’indirizzo email fornito per la Scuola di Meditazione Cristiana in Italia.

I relatori del ritiro

Il ritiro sarà condotto da figure significative nel panorama della meditazione cristiana. Tra di essi figurano Alfredo Jacopozzi, un esperto in storia delle religioni e direttore dell’Ufficio Cultura della Curia Arcivescovile di Firenze, e Giovanni Foffano, presidente della Comunità Mondiale per la Meditazione Cristiana.

