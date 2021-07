I piccoli gesti nascondono la grandezza delle persone: consolidano valori e arricchiscono il cuore.

Il pastore salva la vita a un conoscente: la vicenda

Se Don Herbert non avesse incontrato Tim Jones -pastore-, probabilmente non sarebbe più in vita. Herbert, che aveva già recentemente subito un trapianto di fegato, purtroppo riscontrava ancora problemi.

Il suo corpo esigeva a tutti i costi un nuovo trapianto: un’impresa impossibile ricercare un secondo donatore compatibile.

L’incontro tra il pastore Tim Jones e Don Herbert

L’incontro di Don Herbert e della moglie con Tim avvenne per la primissima volta all’interno della sua chiesa, all’interno della quale si prega utilizzando anche musica gospel. Fu proprio quell’incontro che gli salvò la vita, come se fosse voluto dal destino: il suo rene era compatibile al 100% con quello di Herbert.

Il pastore, senza indugio, si offrì di donarglielo, ma la terribile scoperta si palesò in sala operatoria, durante il trapianto.

L’incontro tra il pastore e Don: la scoperta in sala operatoria

Se l’operazione non fosse mai avvenuta, i dottori non avrebbero mai scoperto che un’aneurisma avrebbe potuto spezzargli la vita in tronco, da un momento all’altro. Ora stanno entrambi bene.

La donazione di un rene è un vero e proprio dono che solitamente viene compiuto tra familiari -i genitori ai figli, o a persone con cui si hanno particolari legami affettivi, coniugi e non solo-.

Donare un organo a favore di qualcuno che non si conosce è uno dei gesti più belli che si possa compiere, perchè può cambiare la vita di chi lo riceve. Chi riceve un rene può aumentare la propria aspettativa di vita di dieci o più anni. L’alternativa al trapianto è la dialisi: un trattamento che riproduce artificialmente alcune funzioni del rene, ripulendo il sangue dall’eccesso di prodotti di rifiuto ed acqua; questo trattamento oltre a peggiorare e complicare la vita, aumenta la probabilità di soffrire di depressione.

