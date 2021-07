Gli spinaci sono delle verdure a foglia verde davvero ricca di benefici per la salute dell’organismo. In particolare questi vegetali sono in grado di migliorare la salute della vista per via della grande quantità di luteina che contengono. Proprio questa sostanza infatti regala benefici alla vista.

Spinaci contro cataratta e maculopatia

Gli spinaci sono ricchi di luteina. Questa sostanza è in grado di prevenire l’insorgenza di problemi come la maculopatia degenerativa della retina che, nei casi più gravi, causa anche la perdita totale della vista.

Queste verdure a foglie verdi sono anche molto utili per prevenire la cataratta. Questo problema è davvero diffuso sia tra gli uomini che tra le donne e proprio per questo motivo è bene cercare di diminuire la possibilità che possa insorgere.

Le persone che consumano regolarmente verdure a foglie verdi come gli spinaci hanno molte meno possibilità di dover convivere con il problema.

Spinaci per la vista: essenziale consumarli poco cotti

Per poter ottenere il massimo dei benefici per la vista è fondamentale consumare gli spinaci crudi oppure poco cotti. Solo in questo modo infatti la luteina non si degrada. Questo principio attivo infatti cala in modo molto consistente nel caso in cui venga sottoposta a calore per molto tempo.

Come consumare gli spinaci per proteggere gli occhi

Un buon modo per consumare gli spinaci allo scopo di conservare la luteina e quindi proteggere gli occhi, consiste nell’utilizzarli per preparare un’insalata.

In realtà gli spinaci si possono usare anche per realizzare un frullato di frutta e verdura. Per liberare il massimo contenuto di luteina suggeriamo di abbinare il succo o il frullato con un po’ di latte, panna oppure yogurt.

La luteina infatti è liposolubile. Un altro consiglio che vogliamo darvi è quello di tagliare gli spinaci prima di preparare il frullato a base di questa verdura.