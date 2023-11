Fondamentali nella skincare di bellezza per ridurre il gonfiore del contorno occhi sono i patch, cuscinetti appositi con prodotto all’interno per levigare la zona. Come fare i patch occhi in casa? Ecco la preparazione.

Patch occhi, come fare questi cuscinetti direttamente a casa

Fondamentale prendersi cura nella skincare del contorno occhi, la zona più delicata del viso e che riflette la nostra salute. Infatti la zona degli occhi diventa secca se siamo in disidratazione, gonfia se fa caldo o si è stanchi e bluastra quando siamo stressati fortemente. Ecco perché è essenziale non saltare lo step del contorno occhi nella propria skincare routine, ed è possibile anche fare questi morbidi cuscinetti direttamente a casa. Scopriamo come fare i patch occhi in casa.

Una variante dei soliti patch occhi prevede l’utilizzo di caffè e qualche altro ingrediente che uniti ottengono dei patch occhi rinfrescanti capaci di promuovere un’azione anti occhiaie decisamente efficace, sia in estate che in inverno.

Ingredienti:

Un cucchiaio di gelatina o agar agar

Due cucchiai di acqua calda

Un cucchiaio di caffè

Mezzo cucchiaino di fondo di caffè

Procedimento:

Per realizzare dei patch occhi fai-da-te in casa che siano delicati ma efficaci, è sufficiente mescolare gli ingredienti all’interno di una ciotola, mescolarli fino ad ottenere un composto omogeneo e versare il tutto in uno stampo, che andrà infine riposto in frigorifero per 10-15 minuti, finché i patch non diventano semi-solidi. Perfetti per dare un boost di energia allo sguardo.

Questi cerotti vanno usati almeno una volta a settimana, quando decidi di effettuare una skincare più attenta e meticolosa. Meglio ancora se in abbinamento a una maschera viso.

Dopo aver deterso il viso con attenzione, con la doppia detersione, vai con l’applicazione dei patch che seguono la forma dell’occhio e e la zona di borse e occhiaie. Lasciali agire per 15/20 minuti e, dopo massaggia l’eccesso di prodotto rimasto picchiettando.

Come fare i patch occhi in casa? Consigli utili

Nella skincare routine, come abbiamo visto, la zona del contorno occhi è fondamentale; oltre che l’utilizzo di creme e sieri, sono consigliati sempre i patch occhi, quei cuscinetti morbidi e ricchi di prodotto da applicare sotto l’occhio dove si creano le occhiaie e borse. Ecco come fare dei patch occhi in casa, seguendo alcuni consigli.

Per contrastare le occhiaie più scure fai dei patch occhi al miele e yogurt. Basta mescolare due cucchiaini di miele con un cucchiaio di yogurt bianco, bagnare due batuffoli di cotone e lasciarli agire sul contorno occhi per 15/20 minuti. Si finisce con un massaggio per far aderire il prodotto.

E ancora se non sei soddisfatto, ci sono i patch occhi lenitivi alla camomilla da fare in casa. Si parte da una camomilla con dell’acqua calda, lascia raffreddare il tutto e poi imbevi due dischetti di cotone. Strizzali leggermente per eliminare l’eccesso e mettili in freezer per qualche minuto. Applicali per 20 minuti sul contorno occhi e poi massaggia.