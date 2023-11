Avete mai sentito parlare di proffee coffee? Sicuramente lo avrete almeno visto sui social dove impazza l’ultima variante del caffè. Ecco la ricetta per preparare il caffè proteico super popolare.

Proffee coffee, come si prepara il caffè proteico di moda sui social

Proffee coffee, sapete di cosa parliamo? E’ il caffè proteico più popolare e conosciuto sui social e sul web. Una moda che arriva dall’America diventata in poco tempo virale. Il nome proviene dall’unione di due parole “protein” e “coffee” e sta ad indicare un caffè con una componente proteica, una variante del cappuccino classico. Come si prepara il proffee coffee tanto noto e amato? La ricetta classica è semplice.

Nella sua versione base, il proffee coffee si prepara così: è sufficiente versare un caffè, anche doppio, in un bicchiere capiente e raffreddarlo con del ghiaccio e poi unirvi una dose di preparato proteico. Poi si può personalizzare come si vuole magari che chi ci aggiunge avena, sciroppi, caramello, vaniglia, cannella, latte di mandorle e chi lo lascia classico.

Il Proffee coffee va bene a colazione poiché sappiamo che a prima mattina serve una buona dose di proteine aiuta per contrastare la perdita muscolare. Ottima idea anche per chi pratica allenamenti fisici intensi. La base proteica dell’alimentazione deve però essere sempre bilanciata dagli altri macronutrienti ossia grassi e carboidrati.

Secondo i TikTokers, dove è diventato virale il caffè proteico, per ottenere un proffee che sembri un vero caffè macchiato o qualcosa che assomigli a un frappè al gusto caffè sarebbe meglio scegliere preparati proteici al gusto di vaniglia. La bevanda che si ottiene è un caffè con un alto contenuto di proteine, poche calorie e pochi zuccheri. A seconda del tipo di preparato che si sceglie, si può anche avere una bevanda cheto-friendly.

Proffee coffee: ricetta e benefici del caffè proteico

Sui social è virale il Proffee coffee, il caffè proteico dal gusto fresco, infatti, è fatto con ghiaccio e saporito per i suoi aromi. Come abbiamo detto è su Tik Tok che questo caffè proteico ha spopolato per primo, poi sugli altri social. Ma quali sono i benefici del proffee? Questi dipendono da come si prepara la bevanda.

Bisogna fare attenzione ad alcuni fattori come il tipo di frullato proteico o polvere che si usa, dolcificanti e che tipo di caffè scegliamo. Dipende anche dallo stile di vita; se si salta un pasto il proffee può essere un ottimo alleato, meglio ancora se abbinato a carboidrati e grassi. Importante è anche l’attività fisica, più se ne fa, maggiori sono le proteine da integrare nell’alimentazione, proprio perché sono incaricate della crescita e rinnovamento del tessuto muscolare.

Altri benefici sono dati dalla caffeina contenuta nel proffee che stimola il sistema nervoso centrale ed è un eccellente stimolante fisiologico che può anche avere un effetto positivo sulle prestazioni fisiche.