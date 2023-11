Francesca Piccinini dirigente sportiva ed ex pallavolista italiana, nel ruolo di schiacciatrice, a 44 anni si tiene perfettamente in forma. Ecco svelata la dieta dell’atleta all’insegna dell’equilibrio e della varietà.

Francesca Piccinini: la dieta all’insegna dell’equilibrio e della varietà

5 Scudetti, 7 Champions League, 1 Oro Mondiale e 1 Europeo: stiamo parlando della pallavolista italiana per eccellenza Francesca Piccinini, ex atleta azzurra e ora digerente sportiva e consulente per il settore giovanile della Chorus Volley Bergamo Academy. La Piccinini sarà protagonista della nuova stagione di Pechino Express 2024 al fianco di Kristian Ghedina asso della nazionale di sci. Cosa fa oggi Francesca Piccinini e come si tiene in forma con dieta e allenamento dopo il ritiro nel 2021?

A dichiarare la sua dieta è proprio l’ex pallavolista azzurra Francesca Piccinini: “Quello che ci hanno sempre insegnato sin da piccole è stata l’importanza di mangiare tutti gli alimenti nelle giuste dosi, senza esagerare con i dolci e altri alimenti ipercalorici”; ha raccontato la Piccinini. Ecco cosa mangiava in una giornata alimentare, quando era ancora in gara e cosa mangia adesso.

Quando faceva attività ad alto livello la dieta della Piccinini era composta prima di tutto da una buona colazione mattutina, che può essere salata – a base di proteine come uova o salumi, vitamine come una spremuta di agrumi e caffè – oppure dolce e in tal caso a base di yogurt, cereali e frutta. Raramente si poteva concedere una brioche.

Il suo pranzo ideale sempre nel periodo di gare sportive dipendeva molto da quando faceva l’allenamento. In genere, prima di un incontro si mangiavano carboidrati, quindi riso o pasta, per darle tanta energia a lungo termine, e tante verdure. Come spuntini invece fette biscottate con la marmellata oppure un toast con affettati magri.

Infine per la sera la “regola” era meno carboidrati e più proteine, ma sempre doveva mangiare legumi, pesce, pollo, tacchino, poche carni rosse e molte uova.

Francesca Piccinini ex pallavolista azzurra e ora dirigente sportiva e anche consulente per il settore giovanile della Chorus Volley Bergamo Academy, nonostante il suo ritiro dalla pallavolo nel 2021, a livello agonistico, la Piccinini si tiene costantemente in forma con allenamenti e dieta. Come è cambiata la sua dieta dopo il ritiro?

Prima le dosi del cibo erano maggiori, “il corpo bruciava di più e io avevo bisogno di più energia. Adesso mi alleno soltanto due o tre volte alla settimana e sto più attenta alle quantità”, ha confessato la Piccinini. E di cosa si doveva privare nel cibo quando era atleta? In primis dolci e il cioccolato, ma Francesca dice di non essersi mai privata del tutto data la sua passione proprio per i dolci in particolare le granite e i gelati.

Oggi la Piccinini è diventata anche amante della cucina, infatti, prepara lei i suoi piatti come a pranzo pasta e riso mentre a cena più proteine e verdure.