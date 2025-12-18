Perché il pesce d’inverno è più saporito e nutriente: scopri i benefici stagionali

Il pesce riveste un ruolo fondamentale in un’alimentazione equilibrata. Durante i mesi freddi, le varietà ittiche disponibili acquisiscono un sapore unico e una leggerezza sorprendente. Non solo il pesce invernale è più digeribile, ma offre anche una serie di benefici nutrizionali che lo rendono un alimento ideale da inserire nella dieta quotidiana.

Secondo la biologa nutrizionista Maria Paola Dall’Erta, il pesce di stagione non solo è più ricco di nutrienti, ma il suo consumo aiuta anche a rispettare l’ecosistema marino. Con l’arrivo dell’inverno, varietà come calamari, gamberi rosa, gallinella, canocchie e sogliole si rivelano protagonisti di piatti gustosi e sani. Inoltre, si può approfittare della freschezza delle alici, pescate a maggior profondità, perfette per preparare ricette invernali.

Ricette invernali a base di pesce

Portare in tavola piatti a base di pesce preparati con ingredienti freschi e di stagione rappresenta una scelta vincente. Ecco alcune ricette semplici e gustose per esaltare il sapore del pesce invernale.

Canocchie al pomodoro

Per quattro persone, si necessitano: 16 canocchie, 80 g di pangrattato, 20 g di funghi secchi, un mazzetto di prezzemolo, mezzo limone non trattato, 4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato, 600 g di pomodori datterini in conserva, uno spicchio d’aglio, 20 g di burro, mezzo cucchiaino di zucchero di canna, olio extravergine, sale e pepe.

Iniziare schiacciando l’aglio e facendolo rosolare in una casseruola con un filo d’olio. Dopo averlo rimosso, aggiungere i pomodori datterini con il loro liquido e lasciare sobbollire per circa 20 minuti. Aggiungere lo zucchero, regolare di sale e pepe e mettere da parte. Nel frattempo, tritare i funghi secchi con un po’ di pangrattato, parmigiano e la scorza di limone. Pulire le canocchie e farcirle con il composto aromatico. Cuocere in forno a 190 °C per 15 minuti e servire con prezzemolo fresco.

Sogliole impanate

Per preparare delle sogliole per quattro persone, occorrono 4 sogliole (250 g ciascuna), 2 fette di pane pugliese, un mazzetto di prezzemolo e di timo, un rametto di rosmarino, 2 cucchiai di farina, 300 g di funghi porcini, 300 g di sedano rapa, uno spicchio d’aglio, 10 g di burro, olio extravergine, sale e pepe.

Iniziare immergendo le sogliole in acqua bollente per qualche secondo, quindi pulirle e ricavarne dei filetti. Preparare una panatura mescolando pane, erbe e olio. Passare le sogliole nella farina e poi nella panatura, quindi cuocere in forno a 190 °C per 15 minuti. Nel frattempo, saltare funghi e sedano rapa in padella con olio e burro per un contorno delizioso.

Benefici nutrizionali del pesce in inverno

Il pesce rappresenta una fonte preziosa di proteine di alta qualità e di acidi grassi essenziali, fondamentali per il benessere del nostro organismo. Tra i nutrienti più importanti ci sono le vitamine, i sali minerali e gli omega-3, che contribuiscono a mantenere in salute il cuore e il sistema immunitario.

Il consumo di pesce durante l’inverno arricchisce la dieta e può migliorare la digestione grazie alla sua leggerezza. Le varietà disponibili in questa stagione, come il branzino e la triglia, sono non solo più saporite, ma anche più facili da digerire rispetto ad altre carni.

Un’attenzione all’ecosistema marino

Il consumo di pesce di stagione contribuisce alla sostenibilità dell’ecosistema marino. Scegliendo di mangiare pesce pescato in modo responsabile e in base alla stagione, si aiuta a preservare le risorse ittiche e a garantire un futuro per la pesca. È fondamentale informarsi sulle pratiche di pesca e optare per prodotti certificati.