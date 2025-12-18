Scopri il Progetto Taste Experience Calabria: Un Viaggio nella Dieta Mediterranea

Il 12 dicembre si è svolto un evento significativo che ha chiuso il progetto Taste Experience Calabria, un’iniziativa mirata a valorizzare la dieta mediterranea. Intitolato ‘A Scuola di… Gusto’, l’evento si è tenuto presso l’Accademia Internazionale Cucina Mediterranea di Spilinga, coinvolgendo studenti, appassionati di cucina e curiosi.

L’incontro ha offerto un’opportunità unica di esplorare il legame tra cultura alimentare, tradizione e innovazione, con l’intento di sensibilizzare i giovani e la comunità sull’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile.

La dieta mediterranea come patrimonio culturale

Riconosciuta a livello internazionale, la dieta mediterranea non è solo un semplice regime alimentare, ma un vero e proprio patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Essa racchiude un insieme di conoscenze, pratiche e valori sociali che richiedono attenzione e cura nella loro trasmissione alle future generazioni.

Il valore delle tradizioni locali

Durante l’evento ‘A Scuola di… Gusto’, è stato messo in risalto il ruolo del cibo come strumento di conoscenza e riscoperta delle radici culinarie calabresi. La valorizzazione dell’identità locale è stata una tematica centrale, evidenziando come i borghi calabresi possano offrire un ricco patrimonio gastronomico.

Una giornata di partecipazione e apprendimento

Il progetto ha accolto un pubblico variegato, rendendo l’evento accessibile a tutti. Questo approccio ha favorito un’interazione attiva tra i partecipanti, stimolando un dialogo sui temi della sostenibilità e dell’importanza di preservare le tradizioni culinarie.

Il supporto istituzionale

Il progetto Taste Experience Calabria ha ricevuto un sostegno fondamentale dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, grazie a finanziamenti specifici per iniziative che promuovono il settore agroalimentare a livello locale e regionale.

Questo evento ha rappresentato non solo un momento di celebrazione della dieta mediterranea, ma anche un’opportunità per riflettere sul futuro della cucina calabrese e sul suo potenziale per attrarre turisti e valorizzare il territorio.

Il progetto ‘A Scuola di… Gusto’ ha dimostrato come il cibo possa essere un linguaggio universale, capace di unire culture e generazioni, e ha sottolineato la necessità di continuare a promuovere un’alimentazione equilibrata, rispettosa delle tradizioni e delle risorse del nostro pianeta.