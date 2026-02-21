Percorso sonoro gratuito a Manzano per la Giornata Internazionale della Donna

Percorso sonoro “Onde di meditazione” per la Giornata internazionale della Donna

L’Amministrazione comunale e la Commissione per le Pari Opportunità organizzano un percorso sonoro dedicato al benessere femminile. L’iniziativa intitolata Onde di meditazione si svolge sabato 7 presso l’Antico Foledor Boschetti della Torre, in Via Natisone 36 a Manzano. L’obiettivo è offrire un’esperienza di rilassamento profondo mediante suoni armonici e strumenti tradizionali.

La mattinata accoglie persone interessate a prendersi una pausa e rigenerarsi. Le sonorità dell’arpa celtica si uniranno al timbro avvolgente dei gong planetari, eseguite da professioniste del settore. L’evento è gratuito e a numero chiuso per garantire uno spazio raccolto e favorevole alla pratica meditativa; la partecipazione richiede prenotazione telefonica.

Dettagli pratici dell’appuntamento

La registrazione è prevista alle 9:40 e il percorso sonoro inizia alle 10:00. Si raccomanda un abbigliamento comodo. È necessario portare un tappetino yoga, una coperta e un cuscino per migliorare il comfort durante la sessione. L’evento occupa l’intera mattinata, offrendo tempo adeguato per l’immersione sonora e il recupero energetico.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso; la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 393 1421654. Fino a sabato 28 febbraio la priorità è riservata alle donne residenti a Manzano. Dopo tale data i posti residui saranno aperti a tutte.

Luogo e accessibilità

La sede dell’incontro è l’Antico Foledor Boschetti della Torre, scelta per l’acustica raccolta e l’atmosfera intima. Si tiene a Manzano, in Via Natisone 36. È consigliabile arrivare con anticipo per agevolare registrazione e sistemazione. Essendo l’evento a posti limitati, l’organizzazione sottolinea la necessità di puntualità per garantire l’accesso alla sala.

Chi conduce e perché partecipare

Le conduttrici sono Luigina Feruglio, musicista diplomata al Conservatorio di Udine, e Marina Forte, operatrice olistica esperta nella conduzione di bagni di gong. L’incontro combina competenze musicali e pratiche olistiche per offrire una sessione che lavora su corpo, mente e ascolto emotivo. L’obiettivo è sfruttare il potere risonante degli strumenti antichi per favorire rilassamento e consapevolezza.

Quali benefici aspettarsi

Il percorso sonoro prosegue con strumenti scelti per favorire rilassamento profondo e consapevolezza corporea. L’uso dell’arpa celtica e dei gong planetari crea paesaggi sonori che facilitano il distacco dallo stress quotidiano. Si ottiene una riduzione della tensione muscolare e un miglior controllo della respirazione. L’esperienza si svolge in un contesto guidato e protetto, pensato per offrire tempo dedicato al benessere personale.

La sede, con la sua acustica raccolta, contribuisce alla qualità dell'esperienza.

Finalità dell’iniziativa e collaborazioni

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dalla Commissione per le Pari Opportunità e intende sensibilizzare sui temi legati alle donne, offrendo strumenti concreti di cura e benessere. L’evento è realizzato in collaborazione con Spritz Letterario® Manzano, realtà attiva nella promozione culturale e nella valorizzazione di iniziative dedicate alle donne.

L’obiettivo centrale rimane favorire il riequilibrio emotivo attraverso pratiche sonore accessibili. I partecipanti possono acquisire tecniche utili per la gestione dello stress e per proseguire l’autocura anche fuori dall’incontro.

La sinergia tra il Comune di Manzano, la Commissione per le Pari Opportunità e un’associazione culturale promuove una sessione sonora pensata per coniugare cultura, ascolto e salute. L’iniziativa offre l’occasione di conoscere l’attività istituzionale mentre si partecipa a una pratica guidata finalizzata al benessere collettivo. I partecipanti possono consolidare le tecniche già apprese e integrare l’autocura nella vita quotidiana.

Consigli prima dell’incontro

Per ottenere il massimo beneficio è consigliabile presentarsi riposate e con un pasto leggero. È opportuno spegnere i dispositivi mobili per ridurre le interruzioni e, se si preferisce, portare una mascherina per una maggiore protezione durante la registrazione. Preparare lo spazio personale con tappetino, coperta e cuscino aumenta il comfort e favorisce una pratica più intensa.

Partecipazione e prenotazione

La partecipazione è a accesso controllato e prevede priorità per le residenti di Manzano fino al 28 febbraio. Per prenotare è necessario chiamare il numero indicato e verificare la disponibilità dei posti. Si raccomanda la verifica preventiva della disponibilità telefonica: i posti sono assegnati in ordine di prenotazione, nel rispetto delle priorità comunicate.

Si raccomanda la verifica preventiva della disponibilità telefonica: i posti sono assegnati in ordine di prenotazione, nel rispetto delle priorità comunicate.