percorso sonoro gratuito a manzano per la giornata internazionale della donna 1771635122
Condividi su Facebook

Percorso sonoro gratuito a Manzano per la Giornata Internazionale della Donna

Un incontro sonoro e meditativo pensato per le donne in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con iscrizione prioritaria per le residenti di Manzano fino al 28 febbraio.

Percorso sonoro “Onde di meditazione” per la Giornata internazionale della Donna

L’Amministrazione comunale e la Commissione per le Pari Opportunità organizzano un percorso sonoro dedicato al benessere femminile. L’iniziativa intitolata Onde di meditazione si svolge sabato 7 presso l’Antico Foledor Boschetti della Torre, in Via Natisone 36 a Manzano. L’obiettivo è offrire un’esperienza di rilassamento profondo mediante suoni armonici e strumenti tradizionali.

La mattinata accoglie persone interessate a prendersi una pausa e rigenerarsi. Le sonorità dell’arpa celtica si uniranno al timbro avvolgente dei gong planetari, eseguite da professioniste del settore. L’evento è gratuito e a numero chiuso per garantire uno spazio raccolto e favorevole alla pratica meditativa; la partecipazione richiede prenotazione telefonica.

Dettagli pratici dell’appuntamento

La registrazione è prevista alle 9:40 e il percorso sonoro inizia alle 10:00. Si raccomanda un abbigliamento comodo. È necessario portare un tappetino yoga, una coperta e un cuscino per migliorare il comfort durante la sessione. L’evento occupa l’intera mattinata, offrendo tempo adeguato per l’immersione sonora e il recupero energetico.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso; la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 393 1421654. Fino a sabato 28 febbraio la priorità è riservata alle donne residenti a Manzano. Dopo tale data i posti residui saranno aperti a tutte. Nel contesto locale la location è tutto: questa scelta mira a garantire uno spazio raccolto e favorevole alla pratica meditativa.

Luogo e accessibilità

La sede dell’incontro è l’Antico Foledor Boschetti della Torre, scelta per l’acustica raccolta e l’atmosfera intima. Si tiene a Manzano, in Via Natisone 36. È consigliabile arrivare con anticipo per agevolare registrazione e sistemazione. Essendo l’evento a posti limitati, l’organizzazione sottolinea la necessità di puntualità per garantire l’accesso alla sala.

Chi conduce e perché partecipare

Le conduttrici sono Luigina Feruglio, musicista diplomata al Conservatorio di Udine, e Marina Forte, operatrice olistica esperta nella conduzione di bagni di gong. L’incontro combina competenze musicali e pratiche olistiche per offrire una sessione che lavora su corpo, mente e ascolto emotivo. L’obiettivo è sfruttare il potere risonante degli strumenti antichi per favorire rilassamento e consapevolezza.

Quali benefici aspettarsi

Il percorso sonoro prosegue con strumenti scelti per favorire rilassamento profondo e consapevolezza corporea. L’uso dell’arpa celtica e dei gong planetari crea paesaggi sonori che facilitano il distacco dallo stress quotidiano. Si ottiene una riduzione della tensione muscolare e un miglior controllo della respirazione. L’esperienza si svolge in un contesto guidato e protetto, pensato per offrire tempo dedicato al benessere personale.

La sede, con la sua acustica raccolta, contribuisce alla qualità dell’esperienza. Nel mercato immobiliare la location è tutto: la scelta dell’Antico Foledor Boschetti valorizza la risonanza degli strumenti e la percezione corporea.

Finalità dell’iniziativa e collaborazioni

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dalla Commissione per le Pari Opportunità e intende sensibilizzare sui temi legati alle donne, offrendo strumenti concreti di cura e benessere. L’evento è realizzato in collaborazione con Spritz Letterario® Manzano, realtà attiva nella promozione culturale e nella valorizzazione di iniziative dedicate alle donne.

L’obiettivo centrale rimane favorire il riequilibrio emotivo attraverso pratiche sonore accessibili. I partecipanti possono acquisire tecniche utili per la gestione dello stress e per proseguire l’autocura anche fuori dall’incontro.

La sinergia tra il Comune di Manzano, la Commissione per le Pari Opportunità e un’associazione culturale promuove una sessione sonora pensata per coniugare cultura, ascolto e salute. L’iniziativa offre l’occasione di conoscere l’attività istituzionale mentre si partecipa a una pratica guidata finalizzata al benessere collettivo. I partecipanti possono consolidare le tecniche già apprese e integrare l’autocura nella vita quotidiana.

Consigli prima dell’incontro

Per ottenere il massimo beneficio è consigliabile presentarsi riposate e con un pasto leggero. È opportuno spegnere i dispositivi mobili per ridurre le interruzioni e, se si preferisce, portare una mascherina per una maggiore protezione durante la registrazione. Preparare lo spazio personale con tappetino, coperta e cuscino aumenta il comfort e favorisce una pratica più intensa. Sessione sonora indica qui un percorso guidato di rilassamento basato su suoni armonici.

Partecipazione e prenotazione

L’iniziativa, promossa dal Comune di Manzano e dalla Commissione per le Pari Opportunità, è rivolta alle donne in occasione dell’8 marzo. L’evento è gratuito e si svolge a Manzano. L’obiettivo è offrire un momento di ascolto e condivisione per ritrovare equilibrio attraverso il suono.

La partecipazione è a accesso controllato e prevede priorità per le residenti di Manzano fino al 28 febbraio. Per prenotare è necessario chiamare il numero indicato e verificare la disponibilità dei posti. La sessione sonora indica un percorso guidato di rilassamento basato su suoni armonici e richiede posti limitati per garantire qualità e sicurezza.

Si raccomanda la verifica preventiva della disponibilità telefonica: i posti sono assegnati in ordine di prenotazione, nel rispetto delle priorità comunicate.

Scritto da Staff

Decorare lo spazio yoga con poster e cartoline per ispirare pratica e benessere
Leggi anche