Pet therapy e il suo impatto sui giovani pazienti con SMA

La pet therapy sta emergendo come un approccio innovativo e benefico nel trattamento dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) presso l’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Questo progetto pionieristico, realizzato grazie alla collaborazione di Frida’s Friends e Purina, si propone di integrare la presenza di cani appositamente addestrati nelle terapie tradizionali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti.

Il contesto della pet therapy in ambito clinico

La pet therapy è ormai un intervento consolidato in molte strutture sanitarie, ma l’implementazione presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile 2 dell’Istituto Besta rappresenta un passo avanti significativo per i bambini con SMA. Questa patologia, che compromette gravemente le capacità motorie e può influenzare le funzioni vitali, richiede un approccio terapeutico altamente specializzato e personalizzato. Ma come possiamo arricchire l’esperienza di cura di questi bambini?

La presenza di animali addestrati non solo riduce lo stress e l’ansia che accompagnano i trattamenti, ma favorisce anche un ambiente di maggiore serenità per i pazienti e le loro famiglie. Immagina un bambino che, invece di temere la sala d’aspetto, si sente accolto da un amico a quattro zampe: la pet therapy consente ai bambini di vivere momenti di gioia e interazione, contribuendo così a un miglioramento del loro stato d’animo.

Il protocollo di studio e i suoi obiettivi

Il progetto, come spiegato dal neuropsichiatra infantile Riccardo Masson, è attualmente integrato nel programma di somministrazione della terapia farmacologica intratecale, un trattamento che richiede procedure invasive. Il protocollo di studio è stato concepito per analizzare in che modo gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) possano influenzare i livelli di ansia, paura e stress nei bambini durante le sedute terapeutiche. Ti sei mai chiesto quale impatto possa avere un semplice incontro con un animale su un bambino in un momento di vulnerabilità?

Ogni incontro è progettato in base alle condizioni cliniche dei pazienti, con attività che spaziano dalla stimolazione sensoriale a interazioni ludiche. Questo approccio personalizzato è fondamentale per garantire che ogni bambino possa trarre il massimo beneficio dall’esperienza. È essenziale considerare anche le eventuali allergie o paure, lavorando in stretta collaborazione con le famiglie e il personale medico, per creare un clima di fiducia e sicurezza.

Impatto emotivo e risultati osservabili

Mario Colombo, presidente di Frida’s Friends, sottolinea come l’introduzione di un cane in reparto possa trasformare radicalmente la percezione dell’ambiente ospedaliero da parte dei bambini. Il sorriso di un bambino prima di una procedura o la meraviglia nei loro occhi al primo incontro con un cane sono indicatori tangibili del successo di questo progetto. Non è affascinante vedere come un animale possa diventare un ponte verso una realtà meno spaventosa?

Rafael Lopez, managing director di Purina per l’Italia e il Sud Europa, conferma l’importanza di sostenere iniziative come questa, che pongono al centro il benessere non solo degli animali, ma anche delle persone. La collaborazione tra organizzazioni d’eccellenza è fondamentale per garantire che le esperienze terapeutiche siano positive e impattanti. In questo contesto, la pet therapy non offre solo un conforto immediato, ma crea anche opportunità per esperienze emotivamente significative che possono migliorare il benessere generale dei pazienti.

In conclusione, il progetto di pet therapy all’Istituto Neurologico Carlo Besta rappresenta un esempio straordinario di come l’integrazione di approcci innovativi possa migliorare significativamente la qualità della vita dei bambini affetti da SMA. Questi piccoli non ricevono solo supporto terapeutico, ma anche momenti di gioia e serenità in un contesto spesso difficile. Non è meraviglioso pensare che, attraverso l’amore e la compagnia degli animali, possiamo rendere più leggeri i momenti più pesanti?