Phubbing e relazioni: capire cause, rischi e strategie pratiche

Immaginate una cena in casa: due persone sullo stesso divano, separati non da parole ma da uno schermo luminoso. Questo scenario è l’essenza del phubbing, termine nato dalla fusione di “phone” e “snubbing” e ormai entrato nel lessico dei rapporti moderni. Più che una semplice distrazione, il phubbing agisce come un terzo incomodo che ruba tempo, attenzione e la sensazione di essere riconosciuti. Capire il fenomeno significa osservare non solo il gesto meccanico di guardare il telefono, ma anche il vuoto relazionale che quel gesto produce.

Il comportamento si manifesta con piccoli gesti quotidiani che, ripetuti, diventano abitudini difficili da interrompere. Chi subisce il phubbing percepisce spesso una svalutazione emotiva, mentre chi lo mette in atto giustifica il gesto come semplice controllo di messaggi o necessità di distrazione. Tuttavia, dietro quell’azione si celano meccanismi attentivi e motivazionali profondi: la ricerca di stimoli immediati, l’abitudine alle notifiche e l’uso del dispositivo come scudo nei confronti di conversazioni scomode. Riconoscere i segnali è il primo passo per interrompere la dinamica.

Cos’è e perché accade

Dal punto di vista psicologico il phubbing non è un comportamento isolato ma il risultato di più fattori che si sovrappongono. Tra le cause principali troviamo la FOMO (fear of missing out), la ricerca continua di gratificazione immediata mediata dalle notifiche e una forma di dipendenza digitale supportata dal rilascio di dopamina. Spesso si aggiunge una scarsa autoregolazione: molte persone usano lo schermo come strumento di coping per ansia o noia. Studi come quelli di Roberts e David hanno mostrato come l’uso indiscriminato del telefono possa incidere sulla qualità delle relazioni, offrendo un quadro coerente con le osservazioni cliniche.

Segni comuni da osservare

Tra gli indicatori più evidenti del phubbing ci sono l’interruzione del contatto visivo in mezzo a una conversazione, la presenza fisica ma l’assenza emotiva e la reattività compulsiva alle notifiche. Alcune persone si rifugiano nello schermo per evitare silenzi o confronti, trasformando il dispositivo in un vero e proprio scudo relazionale. A livello comunicativo questo produce micro-fratture: piccoli episodi apparentemente irrilevanti che accumulandosi generano risentimento, incomprensioni e una diminuzione percepita della vicinanza emotiva.

Impatto sulle relazioni e sulla comunità

Il phubbing erode la soddisfazione relazionale perché trasmette il messaggio, anche implicito, che il telefono abbia priorità rispetto alla persona accanto. Ricercatori come Wang et al. hanno sottolineato come questi comportamenti possano minare bisogni fondamentali quali appartenenza e autostima, amplificando sensazioni di rifiuto. Allo stesso tempo il fenomeno genera un circolo vizioso: chi si sente ignorato tende a reagire con lo stesso comportamento, producendo un deserto comunicativo in cui entrambi i partner restano isolati nei propri mondi digitali.

Adolescenti e vulnerabilità

Le conseguenze si estendono oltre la coppia e raggiungono fasce più giovani della popolazione. Secondo i dati emersi dall’indagine ESPAD®Italia 2026 presentata dal Cnr-Ifsc, per il 61% degli studenti tra i 15 e i 19 anni il web è un luogo di vulnerabilità. L’uso a rischio di Internet sfiora il 14,9% degli adolescenti, mentre il cyberbullismo è passato dal 31,1% al 45,2%. Sono aumentati anche gli autori di violenza online, arrivati al 29,9%, e il 22% dei giovani oggi è contemporaneamente vittima e carnefice. Fenomeni come le loot box e il trading online coinvolgono migliaia di minori, con il 17,1% degli studenti che ha già sperimentato il trading e picchi regionali significativi, come nella provincia di Roma.

Risposte pratiche e sviluppi recenti

Affrontare il phubbing richiede sia cambiamenti personali che scelte culturali e normative. Sul piano legislativo la discussione è tornata d’attualità dopo una sentenza recente a Los Angeles del 25 marzo 2026 che ha ritenuto Meta e Google responsabili, in primo grado, per meccanismi di progettazione delle piattaforme che favorirebbero la dipendenza. Tale decisione potrebbe spingere a riprogettare funzioni come algoritmi di raccomandazione e sistemi di notifica, ma nel frattempo le azioni individuali restano decisive: awareness, dialogo e limiti concordati.

Strategie pratiche per riconnettersi

Le raccomandazioni più efficaci sono semplici e negoziabili: stabilire isole di presenza — per esempio durante i pasti o i venti minuti prima di dormire — disattivare notifiche non essenziali, e trasformare la critica in richiesta emotiva (“mi piacerebbe parlarti senza interruzioni”). È utile inoltre riscoprire il valore del contatto visivo e del contatto fisico come alternative immediate alle gratificazioni digitali. Più che proibire, è fondamentale trovare accordi che riportino al centro la qualità dell’attenzione reciproca.