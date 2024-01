Post Malone, pseudonimo di Austin Richard Post, è considerato tra i cantanti e discografici statunitensi più conosciuti al mondo. Per amore di sua figlia, il cantante ha perso molto peso. Ecco la sua dieta.

Post Malone e la dieta per amore della figlia

Austin Post, alias Post Malone, cantante, rapper, attore e discografico conta ben 25 milioni di Followers su Instagram. Seguitissimo dai più giovani e con uno stile unico, messo in evidenza da numerosi tatuaggi sul viso e sul corpo, Post Malone divide molto l’opinione tra chi lo ama e chi lo detesta per i suoi eccessi.

Recentemente si parla molto del cantante ma non per una sua nuova hit ma per aver perso tanto peso ed esser apparso evidentemente magro. Cosa è successo?

Il rapper di White Iverson, Post Malone vincitore di 10 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards e 1 MTV Video Music Award, e 9 nomination ai Grammy Award ha rivelato come ha fatto a dimagrire così tanto. Primo trucchetto dimagrante di Post Malone è aver eliminato la soda, una delle bevande più gassate e zuccherate che esistano. “Ora mi prendo una Coca con ghiaccio”, ha detto il rapper.

Malone ha cambiato vita per amore di sua figlia, infatti, da quando è padre il cantante non fa più una vita di mondanità e tanti eccessi: il cantante di ‘Circles’ ha detto: “Avere un bambino mi ha davvero rallentato molto, per quanto riguarda le feste, uscire e fare il pazzo”. Dunque Malone ha del tutto smentito le voci di possibili effetti dovuti a farmaci, per la perdita di peso. Il tutto è nato dall’amore per sua figlia e dalla modifica della dieta, addio soda.

Il cantante ha dunque iniziato a mangiare meglio. Il prossimo passo sarà dire addio al fumo e alle birre. Il cambiamento di stile di vita ha aiutato Post Malone a perdere ben 25 chili. Ha smesso di mangiare un sacco di roba fritta, un sacco di pizza, tutta quella roba “unta” definita junk food. Ora ad esempio la sua cena tipica è pollo alla griglia, carote e come carboidrato un po’ di riso bianco. Solo così aveva già perso 20 chili.

Infine Malone ha rivelato di essere al lavoro su cose nuove, e ha detto ai suoi milioni di follower: “Se state attraversando un periodo difficile o sentite il bisogno di amore, posso dirvi che siete amati più di quanto pensiate”.

La dieta di Post Malone: come ha perso peso?

Post Malone, tra gli artisti e rapper statunitensi più seguiti di sempre, a 28 anni è diventato padre. Estremamente riservato sulla sua vita privata si sa che è nata sua figlia lo scorso giugno, ma non chi sia la sua compagna. Ma nell’ultimo mese non si sta parlando di lui per questo o per la sua musica ma principalmente per la sua straordinaria perdita di peso. Il segreto? Addio alle bibite gassate e zuccherate, come la sua amata soda e così è passato da quasi 109 kg a quasi 84 kg.

Ha attribuito tutta la perdita di peso a questa scelta alimentare anche se Malone non rinuncia ogni tanto a un dolce o a un bicchiere di coca cola. Non a caso uno studio americano rivela il ruolo importante delle bibite gassate nell’epidemia di obesità, soprattuto infantile. “La vita di papà ha preso il sopravvento” ha commentato il rapper parlando di dimagrimento.

Post ha aderito a una dieta rigorosa e a un regime di esercizio fisico. Anche il suo programma di tournée potrebbe aver contribuito alla sua perdita di peso. Nella primavera del 2023, Post Malone stava concludendo un tour mondiale e, sebbene normalmente questo abbia un effetto negativo sulla salute di un artista, stare 90 minuti sul palco ogni sera ha aiutato Post a mantenersi in forma.