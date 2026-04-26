Prevenire e riconoscere la malaria se si viaggia in aree endemiche

La malaria è una malattia infettiva causata da parassiti del genere Plasmodium e trasmessa all’uomo attraverso la puntura di zanzare del genere Anopheles. In molti paesi tropicali e subtropicali la malattia resta una minaccia significativa: l’Africa registra la maggior parte dei casi e dei decessi, ma la presenza è diffusa anche in diverse aree del Sud-est asiatico, del Pacifico occidentale e delle Americhe. In Italia la situazione è diversa: il paese è stato dichiarato libero dalla malaria dall’OMS nel 1970, tuttavia si registrano ogni anno circa 700-800 casi importati.

L’obiettivo di questo testo è offrire informazioni pratiche e aggiornate: come avviene la trasmissione, quali sono i segni a cui prestare attenzione e quali misure adottare prima, durante e dopo un viaggio in aree a rischio. Le indicazioni riprendono le raccomandazioni degli esperti del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss e sono pensate per chi programma spostamenti internazionali o per chi vuole comprendere meglio la malattia senza allarmismi.

Cos’è la malaria e come si trasmette

La malaria è provocata da protozoi del genere Plasmodium, tra i quali il più noto e pericoloso è Plasmodium falciparum. Il contagio umano avviene in modo naturale tramite la puntura di una femmina di Anopheles infetta che ha precedentemente succhiato sangue da una persona con parassitemia. L’espressione periodo di incubazione indica il tempo che intercorre tra la puntura infettiva e la comparsa dei sintomi: può variare, tipicamente dai 7 ai 15 giorni, ma talvolta risultare più lungo a seconda dello specie di Plasmodium coinvolto.

Zone endemiche e diffusione

La malaria è presente soprattutto nella fascia tropicale e subtropicale. L’Africa subsahariana è l’area con la più alta endemia, ma focolai e casi sporadici esistono anche in Sud-est asiatico, Medio Oriente, Asia centrale, Pacifico occidentale e nelle regioni tropicali delle Americhe. Quando si valuta il rischio di un viaggio è quindi fondamentale informarsi sulla specifica destinazione: il livello di trasmissione non è omogeneo e può variare anche all’interno dello stesso paese.

Segni clinici, diagnosi e trattamento

I sintomi più frequenti comprendono febbre, brividi, sudorazione intensa, mal di testa, dolori muscolari e, in alcuni casi, nausea, vomito e diarrea. La presentazione può essere acuta e potenzialmente grave, in particolare con Plasmodium falciparum, che può causare complicanze severe se non trattato prontamente. La conferma diagnostica richiede esami di laboratorio: l’esame microscopico dello striscio di sangue o test rapidi antigenici permettono di identificare il parassita.

Terapia

Il trattamento dipende dalla specie di Plasmodium, dalla gravità della malattia e dalla zona di acquisizione, perché alcune aree presentano ceppi resistenti a farmaci specifici. Le terapie antimalariche disponibili, somministrate sotto controllo medico, sono efficaci se iniziati precocemente. In caso di febbre dopo un viaggio in una zona a rischio è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un medico, informando sulle destinazioni visitate e sui tempi del viaggio.

Prevenzione: cosa fare prima, durante e dopo il viaggio

La prevenzione si basa su tre pilastri: valutazione del rischio, protezione personale e, quando indicata, chemioprofilassi. Prima di partire è consigliabile verificare il livello di rischio della destinazione e discutere con un medico o un centro di medicina dei viaggi la necessità e la scelta del farmaco preventivo. La chemioprofilassi viene raccomandata soprattutto per chi si reca in aree con trasmissione sostenuta; per categorie vulnerabili come bambini sotto i 5 anni e donne in gravidanza sono previste indicazioni specifiche, come il trattamento preventivo intermittente nelle aree endemiche.

Misure pratiche durante il soggiorno e al ritorno

Ridurre il rischio di punture è fondamentale: usare repellenti cutanei, dormire sotto zanzariere trattate, indossare abiti chiari e coprenti soprattutto dalle ore del crepuscolo in poi e all’alba. Gli alloggi dotati di climatizzazione o zanzariere rappresentano una barriera ulteriore. Dopo il rientro, qualunque comparsa di febbre o sintomi simil-influenzali entro settimane dall’esposizione deve far scattare il consulto medico immediato: la tempestività nella diagnosi e nel trattamento è cruciale per evitare complicanze.

In sintesi, con informazioni corrette e semplici precauzioni è possibile ridurre significativamente il rischio di malaria. Informarsi sulle caratteristiche della destinazione, seguire le raccomandazioni degli specialisti e adottare comportamenti protettivi durante il viaggio restano le misure più efficaci per viaggiare in sicurezza.