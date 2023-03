L’olfatto è uno dei senti più importanti e maggiormente sviluppati. Sono proprio gli odori che indirizzano verso un’altra persona, proprio come accade con il profumo ai feromoni che, grazie a queste sostanze, permette di approcciarsi in modo diverso al sesso femminile. Scopriamo il funzionamento, gli usi e anche il migliore.

Profumo ai feromoni maschili

I feromoni sono delle sostanze che vengono prodotte dall’organismo, in particolar modo dalle ghiandole esocrine e aiutano a comunicare con gli individui della stessa specie. Per questa ragione, il profumo ai feromoni maschili permette di migliorare l’approccio con l’altro sesso in termini di conquiste e di seduzione.

I feromoni hanno un richiamo di tipo sessuale e sono rilasciati da quelle zone del corpo considerate particolarmente sensuali ed erogene, come l’area dietro l’orecchio, sotto le ascelle o anche nella zona genitale. Sono del tutto inodori, ma fanno esplodere quella che viene definita questione di chimica proprio perché si inviano dei segnali.

Solitamente al profumo ai feromoni è aggiunta una fragranza che va a incidere sull’umore e lo stato d’animo, in generale. Sono delle formule a disposizione in spray o gocce che vanno ad agire in modo che il soggetto possa sentirsi maggiormente attraente e sicuro in modo da migliorare le proprie conquiste.

Permette agli uomini di essere maggiormente sicuri di sé stessi e le donne, come ben si sa, amano molto l’uomo intraprendente e sicuro. Aiuta poi ad approcciarsi al sesso opposto con maggiore scioltezza e consapevolezza ottenendo risultati concreti in modo da riuscire a instaurare un rapporto che sia duraturo nel tempo.

Profumo ai feromoni maschili: utilizzi

In natura, le sostanze come i feromoni sono usate soprattutto da alcune classi di animali come i mammiferi e gli insetti per finalità e scopi diversi. Infatti, questi esemplari emanano feromoni per marcare il territorio, per comunicare la presenza di cibo o anche per cominciare un rapporto riproduttivo in modo da continuare la specie.

L’uso di un profumo ai feromoni, da spruzzarne anche solo alcune gocce, permette di essere maggiormente seducenti e attrattivi agli occhi del sesso femminile riuscendo così ad avere successo in ambito della seduzione. Una fragranza utile, non solo per conquistare il partner, ma anche in altri scopi, come l’ambio lavorativo per stipulare affari o accordi.

Si consiglia di applicarlo nelle zone del corpo più erogene: sotto le ascelle, dietro al collo oppure sul petto o anche nella zona inguinale. Si raccomanda di applicarne alcune gocce almeno mezz’ora prima di uscire in modo da avere subito effetto. In questo modo la pelle è in grado di assorbire rapidamente il profumo che ha una validità di 6-8 ore al massimo.

Profumo ai feromoni: il migliore

Sono tante le marche che hanno puntato al profumo ai feromoni proprio per la sicurezza che sprigiona, ma il migliore, attualmente in commercio, è Alluramin, una confezione in vendita in spray da spruzzarne alcune gocce in modo da ottenere già i primi risultati e riuscire così a sedurre il sesso opposto in modo sicuro.

Aiuta il sesso maschile a essere maggiormente seducente, a far impazzire le donne, creare la giusta chimica, oltre ad avere molto successo in ambito femminile migliorando così le proprie conquiste. Un profumo del genere permette di svolgere un ruolo fondamentale nell’attrazione tra uomo e donna che risulta essere molto più immediata senza paure.

In base al parere degli esperti, sono molti gli studi in merito che hanno affermato l’efficacia di questo prodotto come testimoniato anche dalle opinioni dei consumatori. Una formula considerata molto potente dal momento che stimola le aree del cervello femminile permettendo quindi di ottenere ottime risposte e risultati.

Si basa poi su principi attivi naturali sicuri.

Androstadienone : permette di stimolare maggiormente l’attrazione e desiderio nei confronti del sesso femminile

: permette di stimolare maggiormente l’attrazione e desiderio nei confronti del sesso femminile Androstenolo : funge da rompi ghiaccio, in modo da aiutarsi a sciogliere facilitando così la comunicazione nei confronti del sesso femminile

: funge da rompi ghiaccio, in modo da aiutarsi a sciogliere facilitando così la comunicazione nei confronti del sesso femminile Androstenone : aiuta l’uomo a essere più sicuro di sé stesso

: aiuta l’uomo a essere più sicuro di sé stesso Androsterone: permette di rilassarsi riducendo il senso di ansia.

Si può usare Alluramin insieme al proprio profumo preferito senza intaccarne le proprietà e benefici.

Per ordinare Alluramin, non essendo reperibile nei negozi o siti Internet, perché esclusivo e originale, il consumatore interessato all'acquisto si collega qui cliccando qui per sul sito ufficiale del prodotto