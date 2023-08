Il miele di manuka, le cui proprietà furono scoperte dal professor Molan dell’Università di Waikato, in Nuova Zelanda, ha numerose proprietà cosmetiche importanti ed efficaci soprattutto nel mondo della bellezza.

Le proprietà cosmetiche del miele di manuka: i benefici nel mondo beauty

Il miele di manuka è un tipo di miele prodotto in Nuova Zelanda e Australia. Si ricava dall’arbusto di Manuka e ha dimostrato di avere notevoli benefici per la salute. Il miele di manuka è stato usato per secoli dal popolo Maori della Nuova Zelanda per trattare una serie di malattie.

Tra i benefici attribuiti al miele di manuka vi sono: il trattamento dell’acne, la riduzione delle infiammazioni, il rafforzamento del sistema immunitario e la lotta contro le infezioni.

Il miele di manuka contiene numerosi antiossidanti e sostanze nutritive che possono aiutarti a migliorare la tua salute generale. Questi includono vitamine A, C, B6, E, zinco e magnesio, nonché zuccheri naturali come glucosio e fruttosio. Gli antiossidanti sono noti per combattere i radicali liberi nel corpo che possono causare danni alle cellule e quindi aumentare il rischio di malattia.

La combinazione di queste vitamine e minerali aiuta a proteggere dallo stress ossidativo nel corpo che può portare a malattie croniche come malattie cardiache o cancro. Il beneficio più noto del miele di manuka è rappresentato dalle sue proprietà antimicrobiche.

Significa che può aiutare a combattere batteri, funghi e altri microrganismi che possono causare problemi alla pelle come acne o infezioni fungine. Gli studi hanno anche dimostrato che il miele di manuka può contribuire a ridurre l’infiammazione causata da questi organismi, rendendolo benefico per coloro che soffrono di condizioni infiammatorie della pelle come la psoriasi o la rosacea.

Il miele di manuka è noto anche per le sue proprietà idratanti. È ricco di vitamine e minerali, che possono aiutare a mantenere la pelle idratata e a fornire nutrienti essenziali per promuovere la guarigione. Inoltre, il miele di manuka contiene polifenoli, antiossidanti naturali che possono aiutare a proteggere dai danni causati dai radicali liberi. Questo lo rende ideale per chi ha una pelle secca o per chi soffre di scottature.

Infine, è stato dimostrato che il miele di manuka ha proprietà curative grazie ai suoi effetti antinfiammatori. Può aiutare a lenire la pelle irritata e a promuovere la guarigione grazie alle sue proprietà antibatteriche.

Miele di manuka: le sue proprietà cosmetiche

Come anticipato, il miele tratto dall’arbusto di manuka è ricco di proprietà benefiche e nutritive non solo per la salute in generale, ma soprattutto per la pelle e bellezza.

Il miele di manuka per questo può contribuire a migliorare la pelle in diversi modi. In primo luogo, le sue proprietà antibatteriche aiutano a combattere i batteri che causano l’acne, riducendo al contempo l’infiammazione e l’arrossamento dell’area interessata.

Inoltre i suoi alti livelli di antiossidanti aiutano a proteggere la pelle dai danni ambientali causati dai radicali liberi e dai raggi UV. Infine, il miele di manuka aiuta a mantenere la pelle idratata bloccando l’umidità nei pori. Ciò contribuisce a mantenere la pelle morbida ed elastica per tutto il giorno.

Il miele di manuka può essere usato sia per via topica che interna per una pelle sana. Per l’uso topico sul viso, è sufficiente mescolare un cucchiaino di miele di manuka grezzo con due cucchiaini di acqua tiepida fino a ottenere una consistenza simile a una pasta.

Applicare quindi il composto sulla pelle pulita e asciutta e lasciare agire per 15 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida. Per ottenere risultati ottimali, utilizzate questa maschera una o due volte alla settimana dopo aver deterso il viso la sera prima di andare a letto.