Protezione solare in gravidanza: consigli per godersi l’estate in sicurezza

L’estate è il momento perfetto per godersi il sole, ma quando si è in dolce attesa è fondamentale prestare particolare attenzione alla protezione solare. Le modifiche ormonali che caratterizzano la gravidanza rendono la pelle più sensibile ai raggi UV, aumentando il rischio di iperpigmentazione e scottature. Tuttavia, una corretta esposizione al sole può favorire la sintesi di vitamina D e migliorare l’umore.

In questo articolo esploreremo come proteggere la tua pelle durante la gravidanza, quali creme solari scegliere e quali precauzioni adottare per godere del sole in totale sicurezza.

Perché la pelle diventa più sensibile durante la gravidanza

Durante la gravidanza, il corpo subisce numerosi cambiamenti ormonali che influenzano direttamente la pelle. L’aumento dei livelli di estrogeni e progesterone può causare una maggiore sensibilità ai raggi UV, rendendo la pelle più suscettibile a scottature e macchie. Inoltre, la melanina il pigmento responsabile del colore della pelle, può distribuirsi in modo irregolare, causando la comparsa di cloasma o macchie scure sul viso.

Un’altra conseguenza delle modifiche ormonali è la dilatazione dei vasi sanguigni che può rendere la pelle più sensibile al calore e ai raggi solari. Per questo motivo, è essenziale adottare misure preventive per proteggere la pelle e prevenire eventuali danni.

Come scegliere la protezione solare ideale

La scelta della crema solare è fondamentale per proteggere la pelle durante la gravidanza. È consigliabile optare per prodotti con un SPF 30 o superiore e che offrano una protezione a ampio spettro cioè contro sia i raggi UVA che UVB. Inoltre, è preferibile scegliere creme solari fisiche che contengono ossido di zinco o diotite di titanio, poiché sono meno aggressive e più sicure per la pelle sensibile.

Evita le creme solari contenenti retinolo o parabeni che possono essere dannosi durante la gravidanza. Leggi sempre le etichette e consulta il tuo medico o dermatologo per scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze.

Consigli per godersi il sole in sicurezza

Oltre alla protezione solare, ci sono altre precauzioni che puoi adottare per proteggere la tua pelle durante la gravidanza. Indossa sempre abbigliamento protettivo come cappelli a tesa larga e occhiali da sole con protezione UV. Cerca di evitare le ore più calde della giornata, tra le 10:00 e le 16:00 quando i raggi del sole sono più intensi.

Mantieniti idratata bevendo molta acqua e applica la crema solare ogni due ore, soprattutto se sei in spiaggia o all’aperto per lunghi periodi. Utilizza anche un doposole lenitivo per calmare la pelle dopo l’esposizione al sole.

Ricorda che la protezione solare non serve solo a prevenire le scottature, ma anche a proteggere la pelle da danni a lungo termine. Goditi l’estate in sicurezza e prenditi cura della tua pelle e del tuo bambino.