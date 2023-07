Uomo e donna hanno un fabbisogno calorico giornaliero molto diverso. Questo dipende, però, da tanti altri fattori tra cui anche la poca o molta attività fisica e stile di vita. Ecco il fabbisogno calorico giornaliero di un uomo sedentario.

Qual è il fabbisogno calorico giornaliero di un uomo sedentario?

Il fabbisogno energetico quotidiano dipende da diversi fattori: dal sesso, dalla corporatura, dall’attività motoria che si fa ogni giorno oppure dal grado di sedentarietà, ma anche dall’età.

Una persona media brucia in giro 1800 calorie al giorno senza fare assolutamente nulla di particolare. Secondo la Guida all’alimentazione sana, sedersi brucia circa 75 calorie all’ora. Una donna sedentaria di età compresa tra 19 e 30 anni brucia da 1,800 a 2,000 calorie al giorno. Ecco il consumo calorico degli uomini.

15 – 18 anni 2500 kcal

19 – 24 anni 2500 kcal

25 – 50 anni 2400 kcal

51 – 64 anni 2200 kcal

65 anni e oltre 2000 kcal

Ma quanto consuma un uomo sedentario? Il fabbisogno calorico giornaliero: meno di 30 minuti di movimento al giorno; Tra 30 e 60 minuti di movimento al giorno. Uomo: 2100-2500 cal 2500-2700 kcal; Donna 1800-2000 kcal 2000-2200 kcal.

Ogni individuo è diverso e ha diverse esigenze. Il modo migliore per calcolare le calorie di cui il nostro corpo ha bisogno è attraverso l’utilizzo del BMR (tasso metabolico basale), perché il nostro corpo consuma energia anche quando dorme. Il BMR calcola il metabolismo basale (BMR), ossia “di quante calorie ho bisogno ogni giorno”, ottimo punto di partenza per chi intende seguire una dieta equilibrata.

Qual è il fabbisogno calorico giornaliero di uomo sedentario?

Un uomo medio, nella norma, ha bisogno di 2500 calorie per mantenere il peso, e tra le 1800 e le 2000 per perdere peso. Più in particolare, gli uomini sedentari di età compresa tra i 19 e i 30 anni hanno bisogno dalle 2.400 alle 2.500 calorie; dai 31 ai 50 anni tra 2.200 e 2.400 calorie e sopra i 50 di 2.000 o 2.200 calorie al giorno per mantenere un peso corporeo sano.

Ma per mantenere il peso e non ingrassare va bene anche una dieta che si aggira intorno alle 1800/2000 calorie. Se si vuole perdere peso ed essere ancora in buona salute, è bene seguire una dieta sana.