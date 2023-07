Francesco Arca attore, modello e personaggio tv, ha conquistato il pubblico grazie alla sua versatilità. Dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi, come Volere o Volare e Uomini e Donne, l’attore si è dedicato alla recitazione, prendendo parte a numerose fiction di successo. Ecco la sua dieta.

La dieta di Francesco Arca: cosa mangia l’attore?

Francesco Arca è uno degli attori e volti tv più amati di sempre, sia per il suo talento e versatilità da modello ad attore, sia per la sua bellezza indiscussa. L’attore ha due figli: Maria Sole, venuta al mondo il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018. Ma come si tiene in forma il 43enne considerato un sex symbol?

L’ex modello ha confessato che dai 17 ai 27 anni ha compreso che poteva usare il suo corpo come strumento di lavoro. “A 18 anni ho cominciato a fare il modello, ho viaggiato tanto: Turchia, Corea del sud, Grecia, Sud Africa. Partivo per mesi da solo, facevo sfilate, servizi fotografici”, ha detto Arca.

Per interpretare uno dei suoi ruoli più importanti nel film Allacciate le cinture Francesco Arca è dovuto ingrassare fino a 102 chili quando il suo peso è di solito 86, e in soli 22 giorni. “È stata dura, ma 16 chili in più mi hanno aiutato a capire che cosa era passato nei dieci anni della vita di quell’uomo che interpretavo”, ha confessato l’attore.

L’attore è riuscito a metter su peso seguendo la dieta di un medico che l’ha controllato dall’inizio. Sì dunque a tanti carboidrati, ma non senza dimenticare verdure e frutta. Per metter peso, però, in modo sano mai cedere a prodotti confezionati e ricchi di grassi.

Più che dal lato fisico, Arca ha sofferto mentalmente l’aumento di peso. “Lievitare così, di colpo, ti cambia l’umore, gli ormoni impazziscono, finisci per percepire il mondo in modo diverso”, ha detto l’attore ed ex modello.

La dieta di Francesco Arca: come si tiene in forma?

Oltre alla dieta, per tenersi in forma il 43enne Francesco Arca, ex modello e attore di fiction di successo, ha confessato di amare da sempre lo sport e di praticarlo costantemente per mantenere una buona forma fisica. E il suo corpo muscoloso e scolpito lo dimostra. Arca fa sport tutti i giorni, infatti, tra pugilato e corsa.

In passato Francesco ha giocato anche a calcio di cui era patito ma a causa di un infortunio ha dovuto smettere. “Quando mi sono fatto male l’immobilità mi ha portato in territori molto negativi”, ha detto Arca. La sua compagna e le persone che vivono con lui non gli perdonano il suo moto perpetuo.