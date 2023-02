Quale dieta seguire in gravidanza? Menù e consigli

Cosa mangiare in gravidanza? Esiste una dieta specifica? In realtà no, poiché ogni donna deve essere seguita da un esperto di alimentazione per seguire una dieta personalizzata. In generale, però, tutti i pasti di una donna in gravidanza devono cominciare con un pezzetto di frutta o verdura cruda per attivare il sistema immunitario.

Ecco la dieta da seguire in gravidanza.

Quale dieta seguire in gravidanza: consigli

La colazione è il pasto principale della giornata e per questo deve essere un pasto ricco e comprendere tutti i nutrienti: elemento vegetale (fonte di vitamine e sali minerali), carboidrati, proteine e grassi.

Yogurt bianco o latte interi o parzialmente scremati oppure yogurt o latte vegetale (riso, avena, soia, miglio ecc.) a seconda della tolleranza di ciascuno, con aggiunta di frutta fresca spezzettata, cereali senza zuccheri aggiunti (muesli integrale, fiocchi o bastoncini di frumento integrale) e una manciata di semi oleosi non tostati e non salati (noci, nocciole, mandorle ecc…) ricchi di Omega 3.

Frutto (ma anche spremuta per chi non ha nausea e acidità, oppure frullati di sola frutta o centrifugati) + toast integrale (possibilmente con pane artigianale senza grassi idrogenati, grassi vegetali cotti, come l’olio di palma, o strutto), con prosciutto cotto e formaggio tipo emmenthal, fontina o caciocavallo che sono particolarmente ricchi di calcio.

Frutto + infuso o tè deteinato, normale o verde (da variare) + pane integrale con ricotta e marmellata senza zucchero.

Spuntini (metà mattina e metà pomeriggio)

Frutta fresca accompagnata eventualmente da una galletta o una fetta biscottata integrale o un pezzo di pane secco (integrale) con 2 noci o altri semi oleosi.

Se non ci sono nausee, va benissimo anche la frutta da sola.

Ecco un esempio di menu della dieta in gravidanza.

1. Lunedì

PRANZO

Piatto unico: Pasta integrale alla carbonara di zucchine (uovo e zucchine)

Contorno: Insalata mista condita con olio e limone o aceto

CENA

Secondo: Filetti di platessa al vapore conditi con olio, limone e prezzemolo

Contorno: fagiolini e patate

Martedì

PRANZO

Piatto unico: Insalata di riso oppure farro oppure orzo integrali (riso integrale + tonno all’olio d’oliva sgocciolato o al naturale + formaggio + verdure a piacere: carote e fagiolini lessati, pomodori ecc…)

Contorno: melanzane grigliate

CENA

Secondo: Petto di tacchino ai ferri al rosmarino, con spruzzata di succo di limone fresco; 3-4 gallette (di riso o mais o altro cereale) oppure 1 panino integrale piccolo

Contorno: spinaci lessati

3.

Mercoledì

PRANZO

Piatto unico: Pasta integrale con salmone fresco (non affumicato)

Contorno: Pinzimonio di verdure di stagione (carote, finocchi, indivia, cetrioli, sedano, peperone…)

CENA

Piatto unico: Polpo o insalata di mare con patate

Contorno: Insalata mista

4. Giovedì

PRANZO

Piatto unico: Riso e ceci con 2 cucchiaini di parmigiano

Contorno: Insalata mista

CENA

Secondo: Pollo al forno

Contorno: piselli e carote

5. Venerdì

PRANZO

Primi piatto: Pasta integrale al pomodoro e basilico

Secondo: Tortino di alici impanate cotte al forno con pomodorini e olive (panatura anche senza uovo).

Contorno: Insalata di carote, radicchio e finocchi

CENA

Secondo: Insalatona mista con uova, mozzarella (o altro formaggio) 3 -4 noci , 4-5 olive

3-4 gallette o fette wasa o panino integrale piccolo

6. Sabato

PRANZO

Piatto unico: Riso integrale e lenticchie

Contorno: Catalogna o biete lessate

CENA

Primo piatto: Parmigiana di melanzane (melanzane grigliate, pomodoro e mozzarella)

Panino integrale

Contorno: Insalata

7. Domenica

PRANZO

Primo piatto: Pasta integrale al pesto

Secondo: Pesce spada ai ferri con rucola, olio e limone

Contorno: Fagiolini lessati

CENA

Primo piatto: Passato di verdure tiepido

Secondo: Involtini di carne e prosciutto cotto

Contorno: Pinzimonio