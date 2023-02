Cimici dei letti: perché invadono la casa?

Alcuni insetti tendono ad agire durante la notte causando, al risvegli, dei pomfi e delle punture sulle braccia o le gambe. Sono le cimici dei letti, insetti che sostano lungo i materassi o nei cuscini, ma che si possono eliminare con metodi naturali che le allontanano da casa evitando che possano invaderla.

Cimici dei letti invasori

Sono insetti molto fastidiosi e noiosi note come cimici dei letti perché in questa zona e luogo della casa trovano riparo e rifugio. Sebbene non siano parassiti mortali per l’uomo, possono riprodursi velocemente, quindi riuscire a trovare dei metodi e soluzioni per eliminarle o evitare che invadano la casa è importante.

Sono invasori perché sono presenze massicce in molte zone di Italia. Un po’ di tempo fa, a Roma, le stanze delle case sono state letteralmente invase da questi esseri al punto che sono stati contattati ditte di disinfestazione e di esperti per debellarle e cacciarle. Sono insetti ematofagi che prosperano vivono al caldo sotto i vestiti dove si trovano durante le basse temperature.

Si trovano molto bene, non solo tra i vestiti, ma anche tra le lenzuola dal momento che tendono ad agire soprattutto la notte attratte principalmente dall’anidride carbonica che si esala durante la fase del riposo notturno. Possono anche entrare in casa in seguito a degli spostamenti e ai viaggi che si fanno da un luogo all’altro.

Stazionano anche nei bagagli o nelle camere d’albergo oltre a trovare rifugio e nascondiglio anche tra la carta da parati le fessure dei mobili. Da un paio di anni, a causa anche del riscaldamento globale, sono tornate a spargersi per le case e le città causando anche pruriti qualora decidessero di mordere. Non sono pericolose e non trasmettono malattie gravi, ma possono causare dei pomfi e arrossamenti.

Cimici dei letti: come fare

Per evitare che le cimici dei letti possano entrare in casa, non è consigliabile ucciderle o eliminarle, ma basta semplicemente adottare le giuste soluzioni e rimedi permettendo così di tenerle lontane dagli appartamenti e anche dagli alberghi. Tenere puliti gli ambienti non è la prima cosa da fare, dal momento che la scarsa pulizia non è segno della loro presenza.

Ci sono alcuni rimedi naturali e casalinghi che è bene mettere in pratica onde evitare una invasione di questi insetti. Nel caso di materassi, lenzuola e vestiti infestati, si consiglia di esporli al sole per tutto il giorno a una temperatura di circa 30° in modo che i raggi ultravioletti possano impedire alle uova di schiudersi.

Alcuni rimedi naturali, come per esempio gli oli essenziali sono considerati degli ottimi repellenti per allontanarle da casa ed evitare la presenza delle cimici dei letti. Bastano semplicemente alcune gocce di olio essenziale di lavanda o di menta che sono intollerabili da questi insetti da diluire in un po’ di acqua per poi spruzzarla sul letto o nei materassi dove si possono insediare.

L’olio tea tree ha proprietà antibatteriche, così come mettere sotto il materasso delle scaglie di sapone permette di tenerle lontane. Si consiglia anche l’uso di un repellente come Ecopest Home, considerato il migliore in questo campo e un ottimo antiparassitario.

Cimici dei letti: rimedio naturale

Dal momento che insetti come le cimici dei letti possono essere alquanto fastidiose e invadere la camera da letto, bisogna agire in tempo onde evitare dei danni. Gli insetticidi e veleni non sono consigliati perché rischiosi e controproducenti, ma è possibile usufruire di un repellente considerato il migliore per il rapporto qualità prezzo e la sua efficacia.

Si tratta di Ecopest Home, un repellente e dispositivo che funziona tramite interferenza magnetica e ultrasuoni emettendo delle onde che non risultano essere udibili agli esseri umani e agli animali domestici, per cui non causa fastidio anche perché silenzioso e inodore. Risulta però essere alquanto fastidioso per gli insetti che si allontanano immediatamente non avvicinandosi neanche a casa.

Per la sua azione immediata e per la sicurezza verso uomini ed animali, è considerato il miglior rimedio naturale del momento contro le cimici dei letti ed altri insetti.

Funzionano molto bene anche per via del loro ampio raggio di azione che, in questo caso, è pari a 250 metri quadrati e al fatto che fornisca una protezione h24 per tutti i giorni della settimana. Un dispositivo del genere, di dimensioni compatte, è molto utile, non solo in casa, ma anche durante i viaggi soprattutto se ci si sposta in alberghi dove le cimici dei letti possono essere presenti.

Un repellente professionale che protegge sia contro questi insetti, ma anche verso altre specie come le farfalle, le tarme del cibo, i tarli del legno e i roditori. Funziona facilmente perché non bisogna fare altro che attaccarlo alla corrente per cominciare ad avere una casa accogliente libera da questi parassiti.

