La dieta di Nina Dobrev: cosa mangia l’attrice?

Nina Dobrev, attrice di origine bulgara, è nota per essere la protagonista di The Vampire Diaries, insieme a due degli attori più belli del mondo: Ian Somerhalder e Paul Wesley. Per restare sempre in forma, vediamo la dieta che segue l’attrice americana Nina Dobrev.

La dieta di Nina Dobrev

Piuttosto che vietare del tutto i carboidrati dalla sua dieta, Nina Dobrev preferisce una dieta “a basso contenuto di carboidrati”, che le dà la possibilità di banchettare con i suoi cibi preferiti quando ha i suoi “giorni liberi” in cui mangiare ciò che vuole.

I cheat day sono importanti perché quando la dieta per perdere peso è un lavoro duro e ogni tanto, devi trattarti per assicurarti di non scoraggiarti.

Per la maggior parte, Nina segue una dieta ricca di minerali e vitamine, con frutta e verdura fresca, molte verdure a foglia, grassi sani e cereali integrali. Non le piace mangiare cibi trasformati, e c’è anche una buona ragione dietro a questo: i cibi trasformati che compri sono così pieni di cose che non hai bisogno di mangiare; semplicemente non fanno bene al tuo corpo.

Per un po’, Nina ha optato per una dieta vegana nel tentativo di ottenere il corpo che aveva sempre desiderato e per circa quattro mesi ha rimosso completamente tutti i cibi animali e i prodotti dalla sua dieta.

Purtroppo, si è piuttosto scoraggiata quando le persone le dicevano che sembrava malata e malsana, e ha deciso che era ora di rimettere la pancetta nel menu.

Un’altra celebrità a cui piace concedersi pasti più piccoli e regolari, Nina Dobrev ama fare sei pasti più piccoli, piuttosto che i tre pasti principali. In questo modo, non soffre mai di morsi della fame, e si sente sempre energica durante la giornata.

Nina Dobrev e l’allenamento: lo yoga

Uno degli allenamenti preferiti di Nina Dobrev è lo yoga caldo e in effetti, molte celebrità stanno ora puntando su questa disciplina. Ottieni tantissimi benefici per corpo e mente dallo yoga stesso, ma a causa dell’impostazione calda, ti fa sudare di più e quindi bruciare più calorie. E’ una dura disciplina ma ne varrà la pena.