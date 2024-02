Spesso sottovalutiamo un aspetto del cibo: insieme a frutta e verdura possiamo mangiare residui di fitofarmaci, pesticidi spesso non necessari che avvelenano terreni, frutta e verdura, e chi li mangia. Ecco quali sono gli alimenti con più pesticidi.

Quali sono gli alimenti con più pesticidi?

Ogni anno ci troviamo davanti la black list di Coldiretti che ci mette in allerta sugli alimenti più a rischio di contaminazione e con la presenza più alta di pesticidi, aflatossine, mercurio e salmonella.

Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Efsa 2023 relativo ai dati nazionali dei residui di pesticidi, i cibi e le bevande straniere sono oltre dieci volte più pericolosi di quelli italiani con un numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari oltre i limiti di legge pari al 6,4% nei prodotti di importazione, rispetto alla media dello 0,6% dei campioni di origine nazionale. Ecco quali sono gli alimenti con più pesticidi.

In Italia la frutta si conferma ancora una volta la categoria più colpita con almeno uno o più residui nel 70,36% dei campioni contro il 28,27% senza residui. Le tipologie più colpite sono pere (91,67%), uva (88,37%), pesche (80,65 %).

Nel 91,67% dei 144 campioni di pere analizzati, in particolare, sono stati rilevati fino a 22 diverse categorie di fitofarmaci tra cui Acetamiprid (14,2%) e Boscalid (12,5%), percentuali rimaste invariate dal 2020 (arrivando a 12 nello stesso campione). Soltanto l’8,33% di tutti i campioni analizzati non contengano residui, percentuale estremamente bassa e in drastica diminuzione rispetto ai dati degli anni precedenti.

Nei piccoli frutti (more, lamponi e bacche) si segnala la percentuale più alta di irregolarità (5,9%), a causa del superamento del limite massimo di residuo (LMR).

Per la verdura va meglio: il 65,5% dei campioni analizzati risulta senza residui, solo il 33,3% dei campioni risulta invece contenente uno o più pesticidi. Le tipologie di verdura maggiormente interessate dalla presenza di pesticidi sono i peperoni – colpita dalla presenza di almeno un pesticida, raggiungendo il 60,68%, contando circa 38 categorie di fitofarmaci diverse e con una quantità di multiresiduo superiore al monoresiduo (39,32% vs 21,37 %), contando fino ad un massimo di 10 residui nello stesso campione -, e i pomodori con il 55,03% di residui.

Nei peperoni si è osservata una contaminazione significativa da Chlorpyrifos16. L’utilizzo di questo insetticida organofosfato è stato associato a disturbi dello sviluppo intellettivo dei bambini e a danni al sistema endocrino. Tra gli alimenti trasformati che presentano residui di pesticidi ci sono i cereali integrali trasformati e il vino, rispettivamente 77,78% e 61,80%.

Alimenti con più pesticidi: la lista

Come ogni anno, oltre a Coldiretti, c’è il report dell’Environmental Working Group, Dirty Dozen (la sporca dozzina) sugli alimenti da cui “star lontani” per la presenza o residui di pesticidi che potrebbero essere velenosi per chi li ingerisce. Ecco la “sporca dozzina” degli alimenti con più pesticidi:

Fragole

Spinaci

Cavolo riccio, cavolo nero e senape

Pesche

Pere

Nettarine

Mele

Uva

Peperoni e peperoncino

Ciliegie

Mirtilli

Fagiolini.