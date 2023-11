La salute degli occhi ha a che fare anche con l’alimentazione. La vista può essere curata e prevenuta a tavola. Ecco svelata la dieta e i cibi che fanno bene agli occhi.

Quali sono i cibi che fanno bene agli occhi? Ecco la dieta

Gli occhi e la vista, secondo dimostrazioni scientifiche, sono strettamente collegati a tutto ciò che succede nel resto del nostro organismo. Per questo la dieta, ciò che mangiamo o non mangiamo, ha un effetto benefico o meno sulla vista. Ma quali sono i cibi che più fanno bene alla vista e agli occhi?

La “vista” assorbe tutto il buono e il cattivo che noi mangiamo. La nostra dieta, però, negli ultimi 30 anni è cambiata, sia nel modo in cui ci nutriamo, sia per la qualità del cibo. Anche se seguiamo una dieta apparentemente sana, la frutta e la verdura che consumiamo è stata su aerei, container e camion prima di arrivare in tavola. I suoi nutrienti, quindi, sono ridotti e la nostra vista ne può pagare le conseguenze.

Nella tua dieta per la vista e gli occhi non possono mancare alimenti di origine vegetale nei quali trovi vitamine (A, C, E) e minerali (zinco, selenio, rame) che svolgono una potente azione antiossidante e che proteggono i capillari dalla degenerazione che il diabete può causare.

Ma frutta e verdura non sono gli unici cibi alleati degli occhi. Vediamo i miglior cibi da assumere per la salute degli occhi.

Cibi ricchi di betacarotene: vegetali e frutti di color giallo-arancio tra cui carote, zucca, albicocche, peperoni, arance;

Cibi ricchi di vitamina C: agrumi, fragole, kiwi, pomodori e ortaggi a foglia verde;

Cibi ricchi di bioflavonoidi (pigmenti di color rosso-viola che proteggono la microcircolazione oculare): uva rossa, mirtilli, lamponi, ribes, arance rosse, radicchio;

Cibi ricchi di minerali antiossidanti (zinco, selenio, rame e manganese): cereali integrali, lenticchie, frutti di mare, crostacei, funghi, uova, mandorle, cioccolato;

Cibi ricchi di luteina e zeaxantina, sostanze pigmentate che proteggono specificamente retina e macula: spinaci, verza, broccoli, cime di rapa, uova, piselli, pistacchi;

Cibi ricchi di omega 3 e vitamina E, grassi buoni che salvaguardano l’integrità e la funzionalità di ogni parte dell’occhio: pesce azzurro, salmone, frutta secca a guscio, semi oleosi.

Ecco i cibi specifici che fanno bene agli occhi: partiamo dall’olio di oliva. L’ alimento basilare della dieta mediterranea è in cima alla classifica; l’olio extravergine d’oliva è ottimo anche per mantenere gli occhi sani. Grazie ai suoi acidi grassi omega-3 e omega-6, e la vitamina E, l’olio d’oliva aiuta a prevenire la secchezza oculare e la degenerazione maculare senile.

Le carote fanno bene agli occhi, ma non sono l’unico ortaggio a favorire la vista. Infatti, è l’alto contenuto di carotenoidi come appunto il beta-carotene, che fa bene, e questo si trova anche in altre verdure arancioni, gialle o rosse. I carotenoidi vengono trasformati in vitamina A, conosciuta anche come retinolo, proprio perché ottima per la retina. La vitamina A migliora la visione notturna, oltre ad aiutare a prevenire la sindrome dell’occhio secco e la degenerazione maculare.

Cibi che fanno bene agli occhi: cosa mangiare?

Sappiamo quanto i cibi influenzino la vista e siano benefici per gli occhi, formati da migliaia di muscoli e sempre in attività. Dopo aver visto alcuni cibi per gli occhi, ecco i principali da non escludere mai nella lista della spesa.

Il salmone

Il salmone contiene omega-3 che è uno degli acidi grassi essenziali per prevenire problemi come la degenerazione maculare senile o la retinopatia.

Il kiwi

I kiwi sono alimenti ricchi di vitamina C, o acido ascorbico, con proprietà antiossidanti. Anche altri frutti come il pompelmo o le arance, e i vari agrumi presentano la stessa vitamina C capace di stimolare la produzione di collagene che aiuta a mantenere in forma i muscoli del bulbo oculare e a facilitare la funzione dei suoi vasi sanguigni.

Le noci

Tutte le noci sono fonte di vitamina B e E, oltre ad essere ricche di grassi omega-3, e minerali antiossidanti che proteggono le cellule dell’occhio come il selenio e lo zinco.

Gli spinaci

Gli spinaci, così come tutte le verdure a foglia verde, per esempio cavoli, bietole e sedano, sono pieni di vitamina A e forniscono luteina e zeaxantina, due antiossidanti contenuti anche dalla stessa retina e dal cristallino. Anche queste verdure aiutano a prevenire la secchezza oculare e rafforzano gli occhi contro i raggi solari.