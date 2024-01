E’ vero che è possibile aumentare il volume del proprio seno mangiando alcuni cibi specifici? Ecco di seguito parleremo di quali alimenti fanno crescere il seno e quale dieta seguire.

Quali sono i cibi che fanno crescere il seno? La dieta

Esistono davvero dei cibi che fanno crescere e aumentare il seno? Sul web si parla spesso di questo anche se non c’è una certezza scientifica. Tuttavia ci sono alcuni cibi specifici che “favorirebbero” la crescita del seno grazie alle loro proprietà nutritive e benefici. Non è detto che l’unica soluzione per avere un seno più prosperoso sia la chirurgia estetica.

Esiste, infatti, una dieta che punta all’ingrandimento del seno che sicuramente non avrà gli stessi straordinari effetti di una mastoplastica additiva, ma che può comunque migliorare la situazione di partenza.

Il segreto sta tutto nel prediligere alimenti che contengono fitoestrogeni, sostanze naturali che si trovano nelle piante e che possono imitare la funzione degli estrogeni nel corpo. In dosi più o meno rilevanti, moltissimi cibi riportano quantità di fitoestrogeni. Non soltanto si tratta di cibi comuni, facili da reperire e che non hanno nessun effetto negativo sull’organismo. Ecco quali sono i cibi che fanno “crescere” il seno.

Il rimedio cinese che usano le adolescenti per farsi crescere il seno sono le teste di pollo, ricche di estrogeni, ormoni responsabili della crescita del seno femminile. Scartando la macabra zuppa, sono alimenti ricchi di estrogeni e progesterone il latte e i latticini in genere, semi di girasole, semi di zucca, semi di anice o semi di lino, così come frutta, verdura.

Latte e derivati: un’altra fonte naturale di fitoestrogeni che può essere consumata quotidianamente in ogni pasto. Latte, yogurt, burro e tanti altri prodotti contengono il latte e con esso anche i fitoestrogeni.

Semi: oltre a contenere fitoestrogeni, i semi sono consigliati come coadiuvante generico per la nostra salute date le proprietà benefiche che contengono. Tra questi i più utili per questa specifica situazione sono quelli di lino, di zucca, di anice e di girasole. I semi di lino in particolare sono ricchi di acidi grassi omega-3 e riducono i rischi di malattie cardiache, tumori, infarto e diabete. Inoltre, i semi di lino sono ricchi di lignani (contengono 75-800 volte più lignani delle altre verdure).

Frutta e verdura: sono consigliate perché i loro effetti benefici sono estremamente ampi. Mele, carote, olive, papaia, zucca, patate, melograno, cetrioli e zucca sono soltanto alcuni degli alimenti che possono aumentare la tonicità del seno.

Cibi che fanno crescere il seno: quali sono?

Come visto, ci sono alcuni cibi che favoriscono la crescita del seno anche per chi non vuole sottoposti a intervento chirurgico. Ovviamente non sarà un risultato chissà quanto diverso dalla partenza ma comunque migliorerà l’aspetto. Andiamo alla scoperta dei migliori cibi per aumentare il seno.

La soia e il tofu sono due alimenti prodigiosi per quanto riguarda l’aumento del seno perché sono ricchi di fitoestrogeni, proteine ma poveri di grassi. Sono anche ricchi di isoflavoni che aiutano a combattere i radicali liberi e le cellule tumorali.

Per aumentare la massa del seno servono anche grassi e proteine. Oltre al tofu, sì anche a carni magre e fonti naturali come noci, anacardi, nocciole, arachidi. Sì anche alle erbe “miracolose” come fieno greco, finocchio, pueraria mirifica, discorea rimedi antichi per stimolare la produzione di latte nelle donne.

In generale una dieta equilibrata è molto importante per salvaguardare la tonicità della nostra pelle e dei nostri muscoli e, dunque, possono far ottenere un effetto push up al nostro decolleté.