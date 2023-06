Il caldo e la maggiore esposizione al sole in estate favoriscono alcuni malesseri e disturbi tra cui la stanchezza e l’irritabilità. Per questo è fondamentale integrare vitamine in estate. Ma quali ci servono? Ecco quali e i cibi in cui trovarle.

Quali vitamine servono in estate? I cibi in cui trovarle

In estate soprattutto anche se crediamo che i malanni invernali siano un lontano ricordo, in realtà subentrano altre “problematiche” come stanchezza, spossatezza e irritabilità per il caldo.

Per supportare l’organismo nello svolgere al meglio tutte le sue funzionalità in questa stagione estiva è fondamentale integrare nella propria alimentazione quotidiana cibi che forniscono un elevato contenuto di vitamine che sono coinvolte nel funzionamento dell’organismo. Ecco quali vitamine servono in estate e i cibi in cui trovarle.

Vitamina A

Questa vitamina ha ottime proprietà antiossidanti che difendono la pelle dallo stress ossidativo causato dai raggi UV. E’ contenuta nei cibi di colore rosso, giallo e arancione, come melone, anguria, albicocche, pesche e in tanti altri alimenti d‘origine vegetale ricchi di carotenoidi e su cibi che sono fonte di retinolo, come la carne di tacchino e le uova.

Vitamina C, contro i gonfiori

Questa vitamina, oltre a essere coinvolta nella produzione di collagene, favorisce la circolazione del sangue. La sua azione antinfiammatoria è un toccasana per gonfiori e ritenzione idrica.

Tra le principali fonti alimentari della vitamina C ci sono kiwi, limoni, anguria, lattuga, pomodori e tante altre varietà di vegetali di stagione estiva.

Vitamina B8 per la caduta dei capelli

Chiamata anche biotina, la vitamina B8 è un’ottima alleata della pelle e dei capelli e tra le vitamine da assicurarsi in estate è fondamentale.

Assicura infatti energia fisica e mentale indispensabile per affrontare con più sprint le giornate particolarmente calde d’estate. Contrasta inoltre la caduta dei capelli perché stimola la produzione di cheratina.

E’ contenuta nelle verdure, le uova, i legumi e la frutta secca e insieme ad alimenti che forniscono zinco come il pesce aiuta ad assimilarla.

Vitamina E

Conosciuta anche come tocoferolo, la vitamina E è un potente antiossidante che protegge le cellule dai danni causati dai radicali liberi che aumentano molto dopo l’esposizione ai raggi UV.

La vitamina E inoltre migliora l’idratazione della pelle e previene la formazione delle rughe. Ne sono ricchi i cereali, la frutta secca e la frutta fresca in particolare agrumi, fragole, kiwi e ananas.

Vitamina D

La vitamina D è essenziale per la salute delle ossa perché è responsabile dell’assorbimento del calcio. È contenuta nel latte e nei suoi derivati oltre che in prodotti di origine animale come l’olio di fegato di merluzzo.

Tuttavia l’apporto di vitamina D attraverso la dieta è spesso scarso e può richiedere un’integrazione specifica. La sua sintesi a livello cellulare viene invece attivata dall’esposizione ai raggi solari, per questo l’estate è la stagione migliore per fare incetta di questa importante vitamina.