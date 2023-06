Come fare per abbronzarsi senza andare al mare, esporsi al sole e senza fare lampade solari? Ecco alcuni consigli e trucchetti per donare colore alla pelle senza andare al mare.

Come abbronzarsi senza sole e senza lampade: consigli e trucchetti

Vuoi una pelle abbronzata, dorata ma non puoi o non vuoi andare al mare ed esporti al sole? Non temere. Anche per questo c’è una soluzione. E’ infatti possibile abbronzarsi senza esporsi al sole e senza lampade. In questo caso il miglior alleato è l’autoabbronzante!

Come fa un autoabbronzante a donare colore alla nostra pelle? Essenzialmente perché contiene nella formula un elemento che reagisce chimicamente con le cellule della pelle stessa e cambia la loro tonalità, producendo una reazione simile a quella dell’ossidazione. Ogni marchio ha una concentrazione diversa di attivi, quindi possono produrre tonalità più o meno scure.

Uno dei vantaggi degli autoabbronzanti è che sono prodotti totalmente innocui per la pelle, anche se possono provocare lievi reazioni in alcuni casi come nelle persone con una pelle molto secca, che può arrivare a seccarsi ancora di più. Inoltre, per evitare problemi con i pori, è importante che le persone con la pelle grassa effettuino un’esfoliazione profonda per eliminare possibili resti dell’autoabbronzante e abbronzarsi in modo uniforme.

L’autoabbronzante, se si usa con cautela e competenza, dona alla pelle un aspetto sano e luminoso senza doversi esporre al sole. Per questo ecco alcuni consigli sui migliori autoabbronzanti. Puoi scegliere fra:

Crema autoabbronzante idratante.

Autoabbronzante spray.

Salviettine autoabbronzanti per il corpo con guanto per stendere meglio il prodotto e non macchiarsi le mani.

Autoabbronzante in mousse.

Come abbronzarsi senza sole e senza lampade: rimedi

I raggi UV causano rapidamente scottature solari, accelerano l’invecchiamento precoce della pelle e possono causare rughe e macchie di pigmento.

Inoltre, le radiazioni UV aumentano il rischio di cancro della pelle. La protezione sotto forma di creme solari per il viso e per il corpo con un fattore di protezione è quindi essenziale. Ma non per questo non riuscirai ad abbronzarti.

L’assunzione di alcuni alimenti che contengono beta-carotene, se consumati regolarmente, possono fornire un leggero colorito alla pelle. Gli alimenti con un contenuto particolarmente elevato di beta-carotene sono carote, pomodori, peperoni, patate dolci, barbabietola rossa, mango, arance e papaia.

Per vedere un effetto dopo alcune settimane, dovrebbero essere consumate quantità crude relativamente importanti degli alimenti sopracitati. Tutti gli alimenti contenenti carotenoidi supportano l’abbronzatura naturale senza lampade e senza sole.

E ancora. Lozioni o gel delicatamente colorati regalano una pelle morbida, abbronzata e un’idratazione intensa in pochi secondi e sono ideali per il corpo. Questi prodotti coprono anche piccole imperfezioni come vene, cicatrici o lividi e donano una carnagione più uniforme.