Quante calorie deve assumere un uomo di 30 anni? La dieta

Un uomo di 30 anni, nel quadro generale, con una corporatura media (di circa 65 kg) avrà bisogno di una dieta da circa 2700 Calorie al giorno. Vediamo qual è la dieta più adatta a un uomo di 30 anni e di cosa ha bisogno per dimagrire e restare in forma.

La dieta per un uomo di 30 anni: quante calorie assumere

Il fabbisogno energetico quotidiano dipende da diversi fattori: dal sesso, dalla corporatura, dall’attività motoria che si fa ogni giorno oppure dal grado di sedentarietà, ma anche dall’età.

Quando si parla di fabbisogno energetico si fa riferimento alla quantità di calorie necessarie allo svolgimento di tutte le funzioni dell’organismo (ad esempio per mantenere stabile la temperatura corporea) e delle attività di ogni giorno.

Ogni individuo ha un organismo a sé ed un proprio stile di vita che incide sul fabbisogno calorico/ energetico. Capire quale è quello necessario a mantenere il peso forma ottimale non è dunque semplice, ma esistono delle tabelle di riferimento che possono aiutare per un calcolo approssimativo, e che tengono conto di alcuni fondamentali parametri, come i seguenti:

Peso reale e ideale

Altezza

Età

Sesso

Attività motoria quotidiana (non necessariamente sportiva)

Alimentazione

Dopo i 40 anni il metabolismo rallenta e dunque va considerato un apporto calorico inferiore del 5 % rispetto alla decade precedente e del 10 % in quella successiva.

In pratica, un uomo di 30 anni con una corporatura media (di circa 65 kg) avrà bisogno di circa 2700 Calorie al giorno.

Tuttavia è un calcolo approssimativo, di base, da cui i nutrizionisti possono prendere spunto per attivare una dieta mirata al raggiungimento del peso forma, valutando gli altri parametri di singoli casi.

La dieta per un uomo di 30 anni: da 2500/2600 Calorie

Dieta con menù esemplificativo:

Colazione: Spremuta di arancia 300 g

Pane 100 g

Marmellata 30 g

Crema di cacao e nocciole 30 g

Spuntino: Yogurt di latte magro alla frutta 130 g

Mandorle dolci 20 g

Pranzo: Riso integrale 120 g

Fagioli in scatola 100 g

olio extravergine 15 g

Zucchine 200 g

Spuntino: Barretta dietetica 80 g

Cena: Pane integrale 150 g

Coniglio, carne magra 150 g

Cetrioli 200 g

Olio di oliva 20 g

Birra chiara 330 g

Mela 200 g