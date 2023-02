Quante calorie deve assumere un uomo di 50 anni? La dieta

Una dieta sana e indicata per una specifica categoria di persone è importante per poter avere un fisico sano, molte energie e forze. Scopriamo la dieta ideale per un uomo di 50 anni, sia che si tratti di una vita sedentaria che attiva.

Dieta ideale per uomo di 50 anni: cosa mangiare

L’aumento della speranza di vita degli ultimi decenni è stato uno dei fattori che ha permesso una maggiore attenzione da parte del mondo scientifico rispetto a tutti quei fenomeni che riguardano l’invecchiamento.

Innanzitutto, all’età di cinquant’anni, è bene non sottovalutare l’importanza di vitamine e sali minerali in grande quantità. Per adempire a questo bisogno si può semplicemente mangiare molta frutta e verdura, facendo attenzione a variare costantemente quello che si ingerisce.

Inoltre, è sempre importante ricordarsi di bere tanto e di considerare l’innegabile rilevanza dell’acqua all’interno di questa particolare dieta, così come in una qualsiasi alimentazione: ha degli effetti positivi per la digestione, funziona come depuratore dell’organismo da eventuali tossine e aiuta a limitare il rischio di disidratazione (assunzione ideale: 30ml per ogni kg del corpo).

È necessario evitare qualsiasi tipo di alcolico, ma è possibile fare un’eccezione solo per un bicchiere di vino da consumare durante il pranzo.

Non meno importante in un regime alimentare di questo tipo è la drastica riduzione del sale, se non la definitiva eliminazione, per contrastare l’aumento della pressione ed eventuali episodi di ristagnamento dei liquidi nei tessuti.

Questa dieta rispecchia perfettamente la piramide alimentare dettata dalla dieta mediterranea. Altrettanto fondamentali sono gli antiossidanti (presenti nella frutta e negli ortaggi), importanti perché riducono la possibilità di tumori e di alcune patologie (tra cui il diabete).

La vitamina D, la quale si può trovare nei latticini, nelle uova, nel pesce, nella frutta secca, nei fagioli e nei funghi porcini, è utile perché aiuta a produrre l’ormone della sazietà e per le sue proprietà che permettono il rinforzamento delle ossa. Il calcio è un altro elemento importante nell’alimentazione di un uomo di 50 anni.

Calorie dieta per un uomo di 50 anni

Seguendo questa tipologia di dieta, si dovrebbero andare ad assumere, con vita sedentaria, circa 1500 calorie giornaliere. L’intervallo da tenere in considerazione arriva fino a circa 1800/2000 calorie in base allo stile di vita.

L’apporto è infatti determinato da una serie di fattori che vanno a incidere sul fabbisogno e lo rendono strettamente individuale in base al fisico (non solo il peso ma anche l’altezza e la massa magra), all’età e all’attività che si svolge giornalmente, quindi la pratica o meno di attività fisica. In particolare, per un uomo di 50 anni a dieta, una volta effettuato il calcolo del metabolismo basale, sarà necessario andare a sottrarre 500 Kcal al numero ottenuto.