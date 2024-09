Quanti carboidrati bisogna consumare: i consigli del nutrizionista

In un regime dimagrante ci sono nutrienti e alimenti che non bisognerebbe eliminare, ma che possono essere utili ai fini della perdita di peso. Uno dei nutrienti maggiormente demonizzati sono proprio i carboidrati, molto importanti per l’organismo. Vediamo quale è il fabbisogno giornaliero da assumere.

Quanti carboidrati bisogna consumare

Il pane, la pasta e la pizza sono tre alimenti appartenenti ai carboidrati che bisognerebbe eliminare quando si decide di dimagrire. L’associazione non è così corretta perché, dal punto di vista nutrizionale, sono nutrienti importanti che sono presenti anche nella frutta, la verdura, il riso integrali e i cereali, in generale.

Sono la fonte primaria di energia e, a seconda dell’età, del sesso, del proprio stile di vita, che sia dinamico o sedentario, diventa fondamentale capire quanti consumarne nell’arco della giornata. Per questa ragione, rinunciare a questo nutriente o addirittura eliminarli del tutto è errato in quanto si va incontro a una serie di problematiche.

Un italiano, in media, consuma almeno 25 chili di pasta al giorno che appartiene appunto ai carboidrati. Sono dei macronutrienti fondamentali per stare bene dal momento che costituiscono la principale fonte di energia di cui il fisico ha maggiormente bisogno. Si dividono poi in tre categorie: zuccheri semplici, amidi e fibre.

Gli zuccheri semplici sono presenti soprattutto nella frutta e nei dolci, sono processati e consumati dal corpo mentre gli amidi che si trovano soprattutto nel riso, nella pasta e nelle patate dalla capacità di assorbimento più lenta e l’energia fornita è più lunga. Le fibre sono presenti nella frutta e verdura utili a regolare la capacità intestinale.

Quanti carboidrati bisogna consumare: calcolo

Per capire quanti carboidrati è necessario consumare al giorno bisogna fare un calcolo in base al sesso, all’età, ma anche allo stile di vita. Sebbene il fabbisogno tenda a variare da un soggetto all’altro, è necessario che questi nutrienti siano il 50% delle calorie giornaliere con il 10-15% che deve essere composto solo da zuccheri semplici, mentre il resto amidi o carboidrati complessi.

In un regime dimagrante, quindi atto alla perdita di peso, non bisognerebbe scendere sotto la soglia del 40% di carboidrati da assumere al giorno. Per un soggetto particolarmente attivo e dinamico, quindi per chi pratica sport, ha bisogno di almeno il 50% considerando che questo nutriente va assunto durante le gare soprattutto per i ciclisti mentre si pedala.

Alcuni regimi dimagranti come l’iperproteica o la chetogenica tendono a ridurre la quantità dei carboidrati da assumere nel proprio stile di vita, ma questo è errato. In questo caso, si va incontro a una serie di problemi per la salute, ma anche di carenze nutrizionali. Se si vogliono ridurre sarebbe meglio farlo per un determinato periodo e sempre su consiglio dell’esperto.

