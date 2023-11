I crackers sono cibi, perlopiù carboidrati, che fanno molto discutere tra chi li reputa “amici” della dieta e chi “nemici” perché fanno ingrassare. In realtà le quantità sono importanti: ecco quanti pacchetti di crackers integrali si possono mangiare al giorno a dieta.

Quanti pacchetti di crackers integrali si possono mangiare al giorno se sei a dieta?

Spesso sostitutivi del pane o mangiati come snack di metà mattina o di pomeriggio, i crackers sono tipici della dieta mediterranea. Ma davvero fanno ingrassare o si possono mangiare anche se si è a dieta? Come tutti gli alimenti, i crackers non fanno ingrassare di per sé ma è importante prestare attenzione alle porzioni.

La porzione, infatti, è il miglior strumento per strutturare le diete e riuscire a dimagrire. Ma come sono fatti i crackers e perché sono così amati? I crackers sono sfoglie sottili di pasta di pane, ideati negli Stati Uniti già due secoli fa, da un panettiere del Massachusetts: sono stati un prodotto innovativo, un alimento sostituto del pane comodo da trasportare e facilmente conservabile.

Nella versione originale, i crackers erano fatti di un impasto di acqua e farina, senza l’aggiunta di grassi. Oggi queste simil gallette sono diffusi sostituti del pane, che vengono impiegate anche come snack facile da mangiare ovunque e che dà energia. Come detto, i crackers, come tutti gli alimenti, se consumati in modo consapevole in uno schema dietetico equilibrato, basato sul modello della dieta mediterranea e nell’ambito di uno stile di vita attivo, non fanno ingrassare.

Chi è a dieta predilige i crackers integrali e quelli non salati in superficie, in modo da limitare le calorie. Ma quante ne hanno? In genere un pacchetto di cracker integrali apporta circa 104 kcal, ma dipende anche dai marchi. Indipendentemente dalle varie marche, quindi, le calorie si aggirano tra le 100 e le 150 a pacchetto per le versioni più semplici.

Questi sono i loro ingredienti e i loro valori nutrizionali:

Farina: cracker a base di farine integrali o di farine di altri cereali come quella di riso o di mais;

Sale;

Acqua;

Aromi.

Quanti pacchetti di crackers integrali si possono mangiare al giorno? Le regole a dieta

I crackers, specialmente quelli integrali e senza sale, si possono mangiare anche se si è a dieta considerando sempre le quantità e porzioni per non ingrassare. Amati ma anche “temuti”, i cracker sono perfetti sostituti del pane; ecco i valori nutrizionali per 100 gr di crackers:

9,4 grammi di proteine;

6 grammi di acqua;

10 grammi di grassi;

80 grammi di carboidrati;

2,8 grammi di fibre.

L’elemento prevalente sono i carboidrati, il che rende i cracker un ottimo cibo per chi ha bisogno di energia. Tuttavia, sono anche molto ricchi di sodio e poveri di fibre: questo spiega perché, dopo aver mangiato un pacchetto di cracker, spesso abbiamo ancora fame.

Inoltre, i carboidrati che compongono questo alimento hanno un alto indice glicemico, che aumenta il livello di zuccheri nel sangue molto rapidamente e non ti fa sentire sazio. Per chi vuole tenere a bada l’indice glicemico, come chi è a dieta, è meglio consumare cracker integrali in quanto è stato dimostrato che consumare cereali integrali aiuta a mantenere stabile il livello di glicemia nel sangue. Se si è a dieta, è consigliati mangiare soltanto un pacchetto di crackers integrali al giorno.

Dobbiamo ricordare per che l’idea che i crackers siano migliori per perdere peso rispetto al pane non è vera. Tuttavia mangiare un pacchetto di cracker ogni tanto non è affatto dannoso per la dieta ma alla lunga può far ingrassare.