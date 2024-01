Rebel Wilson: la skincare per mantenere la pelle radiosa

Rebel Wilson è un’attrice, sceneggiatrice, produttrice e comica australiana, nota protagonista della commedia di successo Le amiche della sposa. Ecco cosa ha rivelato della sua skincare per avere una pelle radiosa.

Rebel Wilson svela la sua beauty routine per mantenere una pelle luminosa

Rebel Wilson, attrice, sceneggiatrice e produttrice di origine australiana, è protagonista del cinema di Hollywood prima nei musical e poi nelle commedie di successo. Nel 2016 è stata protagonista di Single ma non troppo, accanto a Dakota Johnson; nel 2019 invece in Attenti a quelle due con Anne Hathaway.

L’iconica attrice, seguitissima anche sui social, lo scorso novembre ha rivelato su Instagram la nascita della sua prima bambina, Royce Lillian, avuta tramite maternità surrogata. Dichiaratamente omosessuale da giugno 2022 Rebel è legata a Ramona Agruma.

Nella sua skincare non può mancare un prodotto economico ma molto efficace per rendere la pelle radiosa e morbida. Si tratta di una crema per il viso a buon mercato: Rebel ha condiviso il suo segreto di bellezza con i milioni di fan, pubblicando uno scatto del suo “nuovo idratante per la pelle preferito”, il Weleda Skin Food.

L’attrice australiana utilizza ogni giorno questa crema che le dona un aspetto wow, libero da rughe e imperfezioni come macchie. La protagonista di Hollywood anche come regista e scrittrice ha confessato altri suoi segreti beauty. Tra questi trattamento EMFACE, dispositivo a mani libere per trattare contemporaneamente la pelle del viso e i muscoli. “La mia fronte sembra decisamente ‘sollevata’ e i miei zigomi sembrano rimpolpati”, ha rivelato Rebel.

Rebel Wilson e la skincare: beauty tips

Rebel Wilson, attrice e regista dal musical al cinema alla tv alla sceneggiatura, dedica molta cura alla pelle del viso per renderla luminosa, elastica dopo tante ore trascorse sul set o dietro la macchina da presa. La protagonista di diverse commedie americane ha detto di amare i trattamenti per il viso. “Li trovo così rilassanti. Non ho mai saputo nulla di bellezza finché non sono arrivata a Hollywood” ha detto Rebel.

Come prima cosa al mattino l’attrice usa un rullo di ghiaccio economico sotto gli occhi e sulla mascella, prima di applicare il trucco, per depurare il viso, ottimo per le giornate di riprese.

Infine la Wilson dedica molta attenzione a proteggersi dal sole perché specie in Australia, c’è un alto tasso di cancro alla pelle. “Applicherò sempre la protezione solare di Dermalogica con SPF 50 perché sono molto chiara, ma adoro stare al sole”, ha detto Rebel.