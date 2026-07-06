Recupero dopo una frattura: perché i tempi sono così lunghi e come la magnetoterapia aiuta il consolidamento osseo

L’osso deve consolidarsi, i muscoli vanno recuperati, l’articolazione torna rigida. In questa fase di riabilitazione la magnetoterapia si è ritagliata un ruolo riconosciuto dalla letteratura scientifica, in particolare per stimolare la formazione del callo osseo. Vediamo come funziona, cosa dicono gli studi e perché viene utilizzata sempre più spesso anche a domicilio.

C’è un equivoco molto diffuso su cosa significhi “guarire da una frattura”. Per la maggior parte delle persone la guarigione coincide con il momento in cui viene tolto il gesso. In realtà, quello è solo un passaggio intermedio. La rimozione dell’immobilizzazione segna l’inizio di una fase spesso sottovalutata, e talvolta più lunga e impegnativa della precedente: la riabilitazione e il completamento del consolidamento osseo.

Chi ha avuto una frattura importante lo sa bene. L’arto appena liberato dal gesso appare più sottile, debole, rigido. I movimenti sono limitati, a volte dolorosi, e la sensazione è quella di non avere più il controllo di prima. Tutto questo è normale e, nella grande maggioranza dei casi, reversibile. Ma richiede tempo, costanza e gli strumenti giusti.

In questo approfondimento vedremo che cosa accade davvero a un osso che si frattura, perché il recupero richiede settimane o mesi, quali sono le fasi della riabilitazione e quale ruolo svolgono le terapie fisiche, con particolare attenzione alla magnetoterapia, che proprio nel campo del consolidamento osseo vanta uno dei sostegni scientifici più solidi.

Cosa succede quando un osso si frattura

L’osso non è un materiale inerte come si tende a immaginare. È un tessuto vivo, attraversato da vasi sanguigni, capace di rinnovarsi e di ripararsi. Quando si frattura, mette in moto un processo di guarigione sorprendentemente sofisticato, che si sviluppa in più fasi.

Nelle prime ore e nei primi giorni si forma un ematoma nella sede della frattura, attorno al quale si attiva la risposta infiammatoria che dà il via alla riparazione. Successivamente si sviluppa il cosiddetto callo osseo, dapprima morbido e fibroso, poi progressivamente mineralizzato e indurito. È questo callo a “saldare” i frammenti ossei. Infine, in un processo che può durare mesi, l’osso si rimodella e recupera gradualmente la sua struttura e la sua resistenza originarie.

Questa sequenza spiega perché i tempi di guarigione non possono essere accelerati a piacimento: il consolidamento è un processo biologico che segue i suoi ritmi. Spiega anche perché qualunque cosa interferisca con questo meccanismo, come una scarsa vascolarizzazione, il fumo, alcune patologie metaboliche o un’eccessiva mobilità dei frammenti, possa rallentare la guarigione fino a generare, nei casi più difficili, un ritardo di consolidamento o una vera e propria mancata saldatura, la cosiddetta pseudoartrosi.

Perché dopo il gesso non si è ancora guariti

L’immobilizzazione è necessaria per permettere all’osso di consolidarsi nella posizione corretta, ma ha un prezzo. Settimane di gesso comportano inevitabilmente alcune conseguenze: i muscoli che non lavorano si indeboliscono e si riducono di volume (ipotrofia), l’articolazione immobilizzata perde elasticità e diventa rigida, la circolazione locale rallenta e possono comparire gonfiore e dolore.

Ecco perché, una volta tolto il gesso, si apre la fase riabilitativa. L’obiettivo non è soltanto “muovere di nuovo” l’arto, ma recuperare in modo graduale e sicuro la forza muscolare, l’ampiezza di movimento, la coordinazione e, non da ultimo, la fiducia nel proprio corpo. Saltare o trascurare questa fase è uno degli errori più comuni e può lasciare strascichi a lungo termine, come rigidità persistenti o una funzionalità incompleta.

La riabilitazione post-frattura combina tipicamente più elementi: esercizi di mobilizzazione e di rinforzo guidati dal fisioterapista, il recupero progressivo del carico, e le terapie fisiche strumentali, tra cui la magnetoterapia occupa un posto di rilievo proprio per la sua azione diretta sull’osso.

Come agisce la magnetoterapia sull’osso in guarigione

La magnetoterapia utilizza campi elettromagnetici pulsati, indicati con la sigla CEMP (in inglese PEMF). Si tratta di campi magnetici che variano con frequenza e intensità precise e che attraversano i tessuti raggiungendo l’osso in profondità. La particolarità, nel caso delle fratture, è che questi campi agiscono proprio sui meccanismi cellulari coinvolti nella formazione del callo osseo.

Gli effetti documentati dalla ricerca sono diversi e convergenti.

Stimolazione degli osteoblasti. I campi pulsati stimolano l’attività delle cellule responsabili della costruzione di nuovo tessuto osseo, favorendo la formazione e la mineralizzazione del callo.

Effetto sui processi di riparazione cellulare. L’azione sui segnali intracellulari e su alcuni recettori di membrana sostiene i meccanismi biologici alla base della rigenerazione del tessuto osseo.

Riduzione dell’infiammazione e del gonfiore. La modulazione della componente infiammatoria contribuisce a ridurre l’edema che spesso accompagna la fase successiva alla rimozione del gesso.

Miglioramento della microcircolazione. Un migliore afflusso di sangue alla sede della frattura porta più ossigeno e nutrienti ai tessuti in riparazione, elemento essenziale perché la vascolarizzazione è uno dei fattori che più influenzano la velocità di consolidamento.

Effetto analgesico. L’azione sui recettori del dolore aiuta a gestire la sintomatologia dolorosa tipica di questa fase, rendendo più tollerabile il percorso riabilitativo.

Cosa dice la ricerca scientifica

Il ruolo dei campi elettromagnetici pulsati nel favorire la guarigione ossea è uno dei più studiati in assoluto, al punto che questa applicazione è riconosciuta da decenni in ambito ortopedico, in particolare per i casi di ritardo di consolidamento e di pseudoartrosi.

Una revisione sistematica con meta-analisi pubblicata sulla rivista Bioelectromagnetics e consultabile su PubMed, che ha raccolto i dati di numerosi studi clinici randomizzati per oltre mille pazienti complessivi, ha rilevato un tasso di consolidamento più elevato nei pazienti trattati con campi elettromagnetici pulsati rispetto ai gruppi di controllo. Gli autori, pur sottolineando come l’efficacia dipenda dai parametri di trattamento e come servano ulteriori ricerche per standardizzarli, riconoscono ai CEMP un effetto favorevole sulla guarigione delle fratture.

Diversi altri studi hanno indagato l’applicazione della magnetoterapia già durante il periodo di immobilizzazione, ad esempio nelle fratture del polso, osservando effetti benefici sui tempi e sulla qualità del consolidamento. Va però ricordato un dato emerso dalla letteratura: la presenza di alcuni mezzi di sintesi metallici nella sede della frattura può influenzare l’efficacia del trattamento, motivo per cui l’indicazione va sempre valutata caso per caso dallo specialista.

L’orientamento generale resta comunque positivo, a fronte di un profilo di sicurezza eccellente e di una sostanziale assenza di effetti collaterali. È un aspetto rilevante, perché la magnetoterapia può essere utilizzata per cicli prolungati senza i rischi associati a trattamenti farmacologici protratti nel tempo.

Il valore della terapia domiciliare

Trattandosi di un trattamento legato a un evento specifico e limitato nel tempo, molte persone scelgono di non acquistare il dispositivo ma di noleggiarlo per il solo periodo della riabilitazione. Su questo aspetto abbiamo avuto il piacere di intervistare Claudia Angela Paradiso Tecnico Ortopedico e CEO del sito www.noleggiomagnetoterapia.it azienda che da oltre dieci anni si occupa del noleggio di magnetoterapia in tutto il territorio nazionale.

“Nella maggior parte dei casi il noleggio è la soluzione più sensata, per due motivi”, ci ha spiegato. “Da un lato i tempi di terapia: i protocolli per il consolidamento osseo prevedono sedute molto lunghe, che in certi casi arrivano fino a otto ore al giorno, ripetute per settimane. Dall’altro la difficoltà di spostamento del paziente, che dopo una frattura ha spesso una mobilità ridotta. Portare il dispositivo a casa risolve entrambi i problemi.”

Un punto su cui Paradiso insiste è quello dell’assistenza: “Proprio perché i tempi di terapia sono lunghi, il paziente ha spesso bisogno di chiarimenti durante il percorso, sul posizionamento del solenoide, sui programmi, sulla durata delle sedute. Un’assistenza continua fa la differenza tra una terapia seguita correttamente e una fatta male.” In Italia, naturalmente, non è l’unica realtà a offrire questo tipo di servizio, ma il modello dell’accompagnamento costante è ciò che caratterizza gli operatori più seri del settore.

Quando è indicata e quando va evitata

La magnetoterapia in ambito post-frattura è generalmente indicata per favorire il consolidamento osseo, nei casi di ritardo di consolidamento, nella gestione del gonfiore e del dolore della fase riabilitativa e, secondo l’indicazione dello specialista, già durante l’immobilizzazione.

Esistono però controindicazioni che vanno rispettate. Il trattamento è sconsigliato o vietato in presenza di pacemaker e altri dispositivi elettronici impiantati, in gravidanza e in alcune condizioni cliniche particolari. Come accennato, la presenza di mezzi di sintesi metallici va valutata dallo specialista. Per questo l’avvio della terapia deve sempre passare dal parere del proprio ortopedico o fisiatra, che definisce indicazione, parametri e durata del trattamento in base al tipo di frattura e all’andamento della guarigione.

Le domande più frequenti sul recupero post-frattura

Quanto tempo serve perché una frattura si consolidi del tutto? Dipende dall’osso coinvolto, dal tipo di frattura, dall’età e dallo stato di salute della persona. In linea generale si va da poche settimane per le fratture più semplici a diversi mesi per quelle complesse, considerando che il rimodellamento osseo completo può proseguire anche oltre.

La magnetoterapia accelera la guarigione della frattura? Gli studi indicano che i campi elettromagnetici pulsati possono favorire il consolidamento osseo, soprattutto nei casi a rischio di ritardo. Non è una soluzione miracolosa né sostituisce le indicazioni ortopediche, ma è uno strumento di supporto con un buon razionale scientifico.

Si può fare la magnetoterapia con il gesso? In molti casi sì, e alcuni protocolli la prevedono proprio durante l’immobilizzazione. Va però sempre concordato con lo specialista, anche in relazione alla presenza di eventuali mezzi metallici.

La seduta è dolorosa? No, la magnetoterapia è completamente indolore. Il paziente non avverte alcuna sensazione particolare durante il trattamento.

Conviene acquistare o noleggiare il dispositivo? Trattandosi di un utilizzo limitato al periodo di guarigione, il noleggio è quasi sempre la scelta più pratica ed economica, perché consente di disporre di un apparecchio professionale senza l’onere di un acquisto destinato a restare poi inutilizzato.

Guarire da una frattura non significa semplicemente togliere il gesso. Significa accompagnare l’osso nel suo lento processo di consolidamento e restituire all’arto la forza, la mobilità e la funzionalità che l’immobilizzazione ha temporaneamente sottratto. È un percorso che richiede pazienza e gli strumenti adeguati.

In questo contesto la magnetoterapia rappresenta un alleato prezioso: agisce direttamente sui meccanismi di formazione del callo osseo, riduce gonfiore e dolore, sostiene la microcircolazione, il tutto in modo non invasivo e ben tollerato. La possibilità di praticarla a domicilio, ricorrendo se necessario al noleggio del dispositivo per il solo periodo della riabilitazione, la rende oggi accessibile e sostenibile.

Resta valido, come sempre, il principio di fondo: ogni percorso va costruito con il proprio specialista. Sarà l’ortopedico o il fisiatra, sulla base del tipo di frattura e dell’andamento della guarigione, a indicare se e come integrare la magnetoterapia nel piano di recupero, per tornare il prima possibile alla piena funzionalità.